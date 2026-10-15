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Veliki znak pitanja pred meč sa Fenerbahčeom: Partizan na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi

Veliki znak pitanja pred meč sa Fenerbahčeom: Partizan na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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KK Partizan gostuje Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige, a u crno-belom taboru ne cvetaju ruže.

partizan na teskom gostovanju fenerbahceu stivens upitan Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana nastavljaju "pakleni oktobar" gostovanjem Fenerbahčeu, u šestom kolu Evrolige. Meč je na programu u četvrtak od 19.45 u Istanbulu, a crno-bijeli ga ne dočekuju u naboljem raspoloženju. Poslije perfektnog starta od 3-0, vezali su dva poraza i čeka ih jedan od najtežih izazova u elitnom takmičenju.

Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja ne može da računa na kapitena Vanju Marinkovića i Dereka Vilisa zbog povreda, dok je pod znakom pitanja i Lamar Stivens, koji ima stomačnih problema.

"U Evroligi su pobjede najvažnije, igramo protiv tima koji ima kvalitet za fajnal-for Evrolige. Za takve mečeve neophodna je koncentracija i timska igra, moramo da odigramo na visokom nivou. Jasno je da u posljednje dvije utakmice imamo loše procente šuta, posebno za tri poena. Kada igrate protiv najjačih timova i promašujete otvorene šuteve, teško ćete pobijediti. Vjerujem da već protiv Fenera možemo da promijenimo tu situaciju", rekao je Penjaroja pred meč u Istanbulu.

Jasikevičijus oprezan

Izvor: MN PRESS

  Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus je istakao košarkaša Partizana Karlika Džounsa, ali kaže da opasnost ne prijeti samo od njega.

"Partizan je odlično započeo sezonu. To je ekipa u kojoj su uloge igrača veoma jasno definisane i koja vrši izuzetan pritisak na loptu. Njihov plejmejker Karlik Džons donosi veoma dobre odluke tokom igre", rekao je Jasikevičijus i dodao:

"Moramo odmah da se usredsredimo na ovu utakmicu i izborimo se za drugu uzastopnu pobjedu", rekao je Litvanac koji može da računa na sve raspoložive snage.

Međusobni skor

Srpski i turski klub do sada su se sastajali osam puta u Evroligi i međusobni skor je u korist Fenerbahčea 5-3. Posljednja dva duela pobijedili su izabranici Šarunasa Jasikevičijusa, dok su crno-bijeli zadnji put slavili u sezoni 2024/25.

Istanbulski velikan je poslije odigranih pet kola treći na tabeli sa skorom 4-1, dok je beogradski tim osmi sa skorom 3-2.

Šta čeka Partizan do kraja oktobra?

Izvor: MN PRESS
  • Partizan - Crvena zvezda (22. oktobar 20.45)
  • Asvel - Partizan (28. oktobar 20.00)
  • Žalgiris - Partizan (30. oktobar 19.00)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Željko Obradović na konferenciji za novinare posle Partizan Panatinaikos
Izvor: YouTube/BC Partizan TV
Izvor: YouTube/BC Partizan TV

(MONDO)

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Tagovi

KK Partizan KK Fenerbahče Evroliga

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