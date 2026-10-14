Francuski košarkaš Geršon Jabusele iz redova Panatinaikosa u sukobu s navijačima Partizana koji su ga "uzeli na zub" od onog meča sa Real Madridom prije tri godine kada je udario Dantea Egzuma.
Francuski reprezentativac Geršon Jabusele optužio je navijače Partizana da su ga gađali raznim predmetima, kao i da su ga vrijeđali na utakmici koja se prethodne noći igrala u "Beogradskoj areni". U izjavi za grčke medije, Jabusele je još iz svlačionice najveće beogradske hale uputio primjedbu na doček na meču Partizana i Panatinaikosa.
"Tako je kako je. Nikada ne izbjegavam takvu atmosferu. Ja sam tip igrača koji na to gleda pozitivno, jer kada si košarkaš i voliš da se takmičiš, mogućnost da igraš u hali sa 15.000 ljudi koji navijaju protiv tebe nešto je dobro", rekao je Jabusele.
Geršon Jabusele optužio Grobare: "Svi znate šta rade i niko ništa ne preduzima"
Naglasio je Jabusele da je navikao na ovakve stvari, ali da se nada da će neko iz Evrolige reagovati:
"Jedino što bih rekao jeste da su, kada sam izašao sa terena, počeli da bacaju stvari na mene, da mi pljuju u lice i rade takva s***a. , Ali šta želite da vam kažem? Tako je kako je. Problem je u tome što svi znaju šta se dešava, ali niko ništa ne preduzima. Niko ništa ne radi po tom pitanju. U svakom slučaju, pobijedili smo i to je to".
Jabusele je meč završio sa sedam poena, pet skokova i tri asistencije za 20 minuta, a njegov saigrač Najdžel Hejs-Dejvis, koji je predvodio ekipu sa 14 poena, imao je sasvim drugačiji utisak o atmosferi pred Grobarima. Rekao je da je to jedna od najboljih dvorana, da mu je bilo kao u "Medison Skver Gardenu" u Njujorku.
Zašto Grobari ne vole Jabuselea?
Razlog je sukob koji je Jabusele započeo na meču Real Madrida i Partizana, prije tri godine. Tada je pri vođstvu Partizana od 2:0 u seriji došlo do velike tuče koja je više prijala Real Madridu. Jabusele je bacio na pod Dantea Egzuma i uslijedile su oštre kazne Evrolige, koje su iz ritma izbacile igrače crno-bijelih. Na kraju, Real Madrid je dobio tu seriju 3:2.
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