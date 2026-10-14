Francuski košarkaš Geršon Jabusele iz redova Panatinaikosa u sukobu s navijačima Partizana koji su ga "uzeli na zub" od onog meča sa Real Madridom prije tri godine kada je udario Dantea Egzuma.

Izvor: YouTube/ Sportal / Screenshot

Francuski reprezentativac Geršon Jabusele optužio je navijače Partizana da su ga gađali raznim predmetima, kao i da su ga vrijeđali na utakmici koja se prethodne noći igrala u "Beogradskoj areni". U izjavi za grčke medije, Jabusele je još iz svlačionice najveće beogradske hale uputio primjedbu na doček na meču Partizana i Panatinaikosa.

"Tako je kako je. Nikada ne izbjegavam takvu atmosferu. Ja sam tip igrača koji na to gleda pozitivno, jer kada si košarkaš i voliš da se takmičiš, mogućnost da igraš u hali sa 15.000 ljudi koji navijaju protiv tebe nešto je dobro", rekao je Jabusele.

Vidi opis Geršon Jabusele optužio Grobare: "Svi znate šta rade i niko ništa ne preduzima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Naglasio je Jabusele da je navikao na ovakve stvari, ali da se nada da će neko iz Evrolige reagovati:

"Jedino što bih rekao jeste da su, kada sam izašao sa terena, počeli da bacaju stvari na mene, da mi pljuju u lice i rade takva s***a. , Ali šta želite da vam kažem? Tako je kako je. Problem je u tome što svi znaju šta se dešava, ali niko ništa ne preduzima. Niko ništa ne radi po tom pitanju. U svakom slučaju, pobijedili smo i to je to".

Jabusele je meč završio sa sedam poena, pet skokova i tri asistencije za 20 minuta, a njegov saigrač Najdžel Hejs-Dejvis, koji je predvodio ekipu sa 14 poena, imao je sasvim drugačiji utisak o atmosferi pred Grobarima. Rekao je da je to jedna od najboljih dvorana, da mu je bilo kao u "Medison Skver Gardenu" u Njujorku.

Zašto Grobari ne vole Jabuselea?

Razlog je sukob koji je Jabusele započeo na meču Real Madrida i Partizana, prije tri godine. Tada je pri vođstvu Partizana od 2:0 u seriji došlo do velike tuče koja je više prijala Real Madridu. Jabusele je bacio na pod Dantea Egzuma i uslijedile su oštre kazne Evrolige, koje su iz ritma izbacile igrače crno-bijelih. Na kraju, Real Madrid je dobio tu seriju 3:2.

Pogledajte i kako je izgledao doček Grobara za Jabuselea, kome je Matijas Lesor obećao prevod.

Pogledajte 00:18 Navijači Partizana skandiraju “Jabusele svinjo debela” Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!