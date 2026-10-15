"Veoma, veoma, veoma loše": Penjaroja zna zašto je Partizan izgubio

Đoan Penjaroja je dao kratku izjavu poslije poraza Partizana od Fenerbahčea.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je doživio treći uzastopni poraz u Evroligi. U Istanbulu je izgubio od Fenerbahčea (74:65). Skupo je koštala ekipu Đoana Penjaroje slabija igra u drugom poluvremenu, primili su čak 34 poena u trećoj četvrtini. Pokušala je Deniz Aksoj da dobije odgovor od šefa struke crno-bijelih, ali je bio vidno neraspoložen.

"Igrali smo veoma, veoma, veoma loše u trećoj četvrtini, posebno u ta prva tri-četiri minuta. To je ključna stvar bila", kratko i jasno je rekao Penjaroja.

Fenerbahče je u potpunosti zaustavio Karlika Džounsa koji je meč završio sa samo šest poena, a dodatni problem za Penjaroju je i povreda Tonjea Džekirija...

"14 blokada? Kako smo loše igrali u odbrani"

I @FBBasketbol broke the ALL-TIME RECORD for Blocks made in a game with 14 Previous record was held by Zalgiris with 12! — EuroLeague (@EuroLeague)October 15, 2026

Izjavu poslije meča dao je i Šarunas Jasikevičijus koji je pričao o boljoj igri Fenera u drugom poluvremenu.

"Energija se promijenila u hali, počeli smo bolje da probijamo, da dodajemo loptu, uz podršku sa tribina. Dobra odbrana, sve to je promijenilo ritam i uspjeli smo da nađemo to u trećoj dionici i dali smo 34 poena", rekao je Jasikevičijus.

Fenerbahče je oborio rekord Evrolige sa čak 14 blokada.

"Možete li da zamislite koliko smo loše igrali u odbrani, pa smo morali da blokiramo šuteve. Nije to baš najbolji pokazatelj", poručio je Jasikevičijus.