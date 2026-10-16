Džekiri se povrijedio tokom meča u Istanbulu, a Partizan se priprema za vječiti derbi.
KK Partizan potonuo je u drugom poluvremenu utakmice u Istanbulu i doživeo je treći vezani poraz u Evroligi, ovog puta od Fenerbahčea (74:65). Crno-bijeli su imali dosta problema kada je potpuno "stao" Karlik Džouns, dok je takođe ozbiljan udarac bila i povreda Tonjea Džekirija koji je igrao samo šest minuta na ovom susretu.
Đoan Penjaroja odlučio je da ga ne uvodi u igru jer nije htio da rizikuje ozbiljniju povredu za snažnog Nigerijca, tako da trenutno u Partizanu vlada neizvjesnost i strepnja uoči "vječitog" derbija i generalno nastavka sezone.
Šta je sa Džekirijem?
Šta je sa Džekirijem? Posljednje vijesti iz Partizana pred "vječiti" derbi
Iskusni centar Partizana Tonje Džekiri zaradio je teže istegnuće mišića, odnosno primicača prenosi "Mozzart Sport". On se tokom prvog poluvremena meča u Istanbulu požalio da ne može da igra, a odlukom ljekarskog tima procijenjeno je da su neophodna dodatna snimanja. Sve bi trebalo da bude poznato tokom vikenda, kada ćemo saznati i da li će Džekiri biti spreman za "vječiti" derbi koji je u četvrtak u "Beogradskoj areni".
Što se tiče meča sa Bosnom u ABA ligi (nedelja, 14 časova) izvjesno je da će ga preskočiti. Partizan osim njega ima samo još Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja u reketu i dugo se već priča o pojačanjima.