logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta je sa Džekirijem? Posljednje vijesti iz Partizana pred "vječiti" derbi

Šta je sa Džekirijem? Posljednje vijesti iz Partizana pred "vječiti" derbi

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Džekiri se povrijedio tokom meča u Istanbulu, a Partizan se priprema za vječiti derbi.

Tonje Džekiri povrijeđen pred vječiti derbi Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan potonuo je u drugom poluvremenu utakmice u Istanbulu i doživeo je treći vezani poraz u Evroligi, ovog puta od Fenerbahčea (74:65). Crno-bijeli su imali dosta problema kada je potpuno "stao" Karlik Džouns, dok je takođe ozbiljan udarac bila i povreda Tonjea Džekirija koji je igrao samo šest minuta na ovom susretu.

Đoan Penjaroja odlučio je da ga ne uvodi u igru jer nije htio da rizikuje ozbiljniju povredu za snažnog Nigerijca, tako da trenutno u Partizanu vlada neizvjesnost i strepnja uoči "vječitog" derbija i generalno nastavka sezone.

Šta je sa Džekirijem?

Iskusni centar Partizana Tonje Džekiri zaradio je teže istegnuće mišića, odnosno primicača prenosi "Mozzart Sport". On se tokom prvog poluvremena meča u Istanbulu požalio da ne može da igra, a odlukom ljekarskog tima procijenjeno je da su neophodna dodatna snimanja. Sve bi trebalo da bude poznato tokom vikenda, kada ćemo saznati i da li će Džekiri biti spreman za "vječiti" derbi koji je u četvrtak u "Beogradskoj areni".

Što se tiče meča sa Bosnom u ABA ligi (nedelja, 14 časova) izvjesno je da će ga preskočiti. Partizan osim njega ima samo još Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja u reketu i dugo se već priča o pojačanjima.

Tagovi

KK Partizan KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC