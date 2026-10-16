Džekiri se povrijedio tokom meča u Istanbulu, a Partizan se priprema za vječiti derbi.

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KK Partizan potonuo je u drugom poluvremenu utakmice u Istanbulu i doživeo je treći vezani poraz u Evroligi, ovog puta od Fenerbahčea (74:65). Crno-bijeli su imali dosta problema kada je potpuno "stao" Karlik Džouns, dok je takođe ozbiljan udarac bila i povreda Tonjea Džekirija koji je igrao samo šest minuta na ovom susretu.

Đoan Penjaroja odlučio je da ga ne uvodi u igru jer nije htio da rizikuje ozbiljniju povredu za snažnog Nigerijca, tako da trenutno u Partizanu vlada neizvjesnost i strepnja uoči "vječitog" derbija i generalno nastavka sezone.

Šta je sa Džekirijem?

Vidi opis Šta je sa Džekirijem? Posljednje vijesti iz Partizana pred "vječiti" derbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Iskusni centar Partizana Tonje Džekiri zaradio je teže istegnuće mišića, odnosno primicača prenosi "Mozzart Sport". On se tokom prvog poluvremena meča u Istanbulu požalio da ne može da igra, a odlukom ljekarskog tima procijenjeno je da su neophodna dodatna snimanja. Sve bi trebalo da bude poznato tokom vikenda, kada ćemo saznati i da li će Džekiri biti spreman za "vječiti" derbi koji je u četvrtak u "Beogradskoj areni".

Što se tiče meča sa Bosnom u ABA ligi (nedelja, 14 časova) izvjesno je da će ga preskočiti. Partizan osim njega ima samo još Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja u reketu i dugo se već priča o pojačanjima.