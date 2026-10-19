Milutin Aleksić analizira igru Crvene zvezde i ističe ključne aspekte koji doprinose uspjehu tima u Evroligi.

Izvor: MN PRESS, Una TV / screenshot

Crvena zvezda je u sjajnoj seriji pred "vječiti" derbi u Evroligi. Bivši košarkaš ovog tima, a sad stručni konsultant Milutin Aleksić, bez okolišanja je hvalio tim Ibona Navara. Posebno je istakao tri stavke koje nemaju mnogo veze sa statistikom, a zapravo su ključ dobre igre ekipe sa Malog Kalemegdana - mentalna snaga Džareda Batlera, podrška navijača Vajler-Babu i energija Čime Monekea.

"Utakmica ASVEL - Crvena zvezda je otprilike sve što košarka može da izrežira, sublimirano u toj utakmici. Neizvjesnost, neki dragi ljudi koji se opet vide na terenu, prije svega Bolomboj kao jedan miljenik Zvezdine publike. Dobro izgleda, moram da kažem. Čini mi se da je povratio onu svoju brzinu i elastičnost koju je imao prije povrede u Crvenoj zvezdi i to mi je jako drago. Nije nešto briljirao, ali opet je bio jako koristan u oba pravca", započeo je Milutin Aleksić u emisiji SPORTUNA na UNA televiziji.

Vidi opis Milutin Aleksić o "vječitima": Zato Zvezda pobjeđuje, a Partizanu ovo fali kao "hljeb" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Ono što je meni jako interesantno kod Crvene zvezde, a to je Navaro, počinje već da pokazuje da to nije stvar spleta okolnosti i slučajnosti, da stalno počinje sa drugačijom petorkom. On ima sad već neku filozofiju da praktično petorku prilagođava ekipi, što je obično osobina velikih rostera, odnosno dugačkih rostera, kao što su Olimpijakos i Panatinaikos. To pokazuje da Navaro vjeruje cijeloj ekipi", dodao je i potom nastavio o Nikoli Đurišiću i prilici koju srpski igrač sve više dobija u crveno-bijelom timu:

"I počeo je sa Đurišićem, koji, čini mi se, već je pokazao da želi i može da igra ozbiljne minute u važnim mečevima kod Crvene zvezde. I Navarro, veliki 'lajk' za to, podrška mladim i domaćim igračima. Definitivno moramo da budemo realni, ipak je ovo Crvena zvezda, treba da ima neki svoj karakter, kao što Tanasković i Lakić imaju neke određene igrače u Partizanu. Ja zaista to moram sa ove moje pozicije da podržavam. Tako da je zaista već Đurišić nagovijestio dobre minute."

Kako je igrao Čima Moneke?

Vidi opis Milutin Aleksić o "vječitima": Zato Zvezda pobjeđuje, a Partizanu ovo fali kao "hljeb" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Harizmatični krilni igrač Crvene zvezde, koji na posljednja dva meča ima sjajne rezultate - ASVEL-u je ubacio 18 poena, a tri dana kasnije Parizu 23, prema mišljenju Aleksića postao je jako važan za tim Ibona Navara.

"Igrač koji igra najkonstantnije zadnjih nekoliko utakmica - to je Čima Moneke. On je osporavan, da, malo je veći njegov fokus van terena nego na terenu u nekim momentima, da je malo i šoumen. Međutim, počeo je u toj utakmici da uzima one svoje, ja sam ih nazvao lude šuteve, gdje moram da stanem iza svojih riječi - ne vjerujem u njih uvijek."

"Energetski nevjerovatan, samopouzdanje je na maksimumu. Promašio je, doduše, dva bacanja, jedno nesvakidašnje, ono zakucavanje, gdje je lopta otišla u aut, u 20. red. Onda smo imali i Batlera koji se traži cijeli meč. A opet mu Navarro vjeruje, ne može da pogodi ništa."

Nastavio je Aleksić i o ostalim igračima Zvezde: "Vrlo interesantna situacija i jednog konstantnog Odželeja, koji je upravo zamijenio ovog ljubimca kojeg smo gledali u ASVEL-u, Bolomboja. Tu smo imali Vajler-Baba, nema šutersku formu, sumnja, što mi je jako krivo, da ne može da pronađe kvalitete. Dobru odbranu je igrao, u nekoliko momenata pokazao zašto dobija te minute.

Međutim, napadački opet bio vrlo siromašan. I onda smo imali kod ASVEL-a najavljenog Gaha, nema on toliko loš šut, ali prosto je polivalentan, svuda je, u oba pravca. Vrlo interesantan igrač, biće dugo u Evroligi. Zaista onako model koji, čini mi se, svaka ekipa voli."

Posebna pohvala za Krisa Džounsa, koji je u finišu meča donio pobjedu crveno-bijelima u Vilerbanu. "I onda za kraj, kako da kažem, maestralno. Prvi put sam, otkako košarku pratim, vidio nekog igrača da na sedam sekundi prima loptu ispod svog koša, odnosno uručuje mu, ja mislim da je Odželej uhvatio. I da sa onakvom mirnoćom pušta sve to da onako istrči ispred njega i da onako sa pola gasa uđe u tu završnicu šuta, uradi pečat koji generalno nije nov, koji smo gledali i onako hladnokrvno postigne poene. Holivudski mi je izgledalo to izrežirano sve na kraju. Lajtli je odigrao odličnu odbranu, a on je mangupski prošao."

Vidi opis Milutin Aleksić o "vječitima": Zato Zvezda pobjeđuje, a Partizanu ovo fali kao "hljeb" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

O Boldvinu, koji u posljednje vrijeme dobija sve više prostora: "Boldvin se predstavio Zvezdinoj publici. Da budemo malo realniji, nismo dosad uspjeli da vidimo neke njegove ozbiljnije minute. Tu je bilo nekih devet poena, vrlo konstruktivnih, jakih. Mnogo je čvrst u duelu, voli doduše više 'sekirice' da udara nego gore da ide na rampu. Ali ide po loptu negdje ispod koljena. Pokazuje jednu silinu, jednu snagu, pogotovo u duelu u paru sa Monekeom. Zaista daju čvrstoću i u skoku i u zagrađivanju i u blokovima."

Kako je Crvena zvezda izgledala protiv Pariza?

"Osokoljeni ovom pobjedom u Lionu, Zvezda je bila favorit, da se ne lažemo. A Pariz, uz par još nekih povreda, bez Hifija, gubi totalno svoj identitet. I karakter. I ono što smo vidjeli je zaista možda i najslabije izdanje, iako rezultatski to na kraju nije tako izgledalo, jedne evroligaške ekipe. Ko god malo ozbiljnije prati košarku, tamo se vidjelo da apsolutno ti igrači ne čitaju ništa na terenu. Ne znam da li bih rekao da nema discipline, ali jednostavno vrte jedne akcije gdje praktično dolaze i sve svode na šut sa tri poena, čak sa osam, devet metara, jer nemaju apsolutno unutrašnju igru."

Pariz nije izgledao sjajno, a znamo i zašto:

"To ukazuje da je to jednostavno jedna kultura igranja Hifija, a niste Hifi. I to ni na šta ne liči."

Vidi opis Milutin Aleksić o "vječitima": Zato Zvezda pobjeđuje, a Partizanu ovo fali kao "hljeb" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 20 / 20

"Đurišić ne da je bio dobar, nego je bio sjajan. Pokazuje da je na evroligaškom već nivou, samo treba još, naravno, puno da radi, da se ne opušta. Ono što meni nekako se nije svidjelo - ne smije Zvezda da dođe u situaciju na dva posjeda, dva minuta do kraja. To ne smije Zvezda sebi da dozvoli, ne smije da rizikuje. Da je malo namazanija ekipa, mogla je to da iskoristi. Nekako se vidjelo da Zvezdini igrači su puni samopouzdanja, da im protivnik nije dorastao i onda dođe do malo laganijeg pristupa. To mora Navarro da iščisti, pogotovo što joj dolaze i Partizan i druge ekipe koje neće dozvoliti da se to nekažnjeno provuče. Pogotovo na kraju utakmice ne utiče na krajnji rezultat."

Tri stvari mimo statistike

Milutin Aleksić je izdvojio i tri stavke koje nisu dio statistike, a utiču na igru Crvene zvezde. Igra Batlera, igra Vajler-Baba i igra Čime Monekea su prekretnica, ujedno i dobre igre crveno-bijelih.

"Tri stvari koje ne želim da izvlačim iz statistike, pošto statistiku svako može da pročita i pogleda, su sljedeće: Batler, fenomenalan poslije onakvog lošeg učinka, uzima dva najvažnija šuta i treći izrežira u momentu kada je ušla voda u uši igračima Crvene zvezde i kada smo upravo pričali o ovom momentu na dva minuta do kraja, što pokazuje da taj stvarno dječak ima ozbiljan karakter i ozbiljan talenat. On i poslije loše utakmice zna da se resetuje i da krene. To je osobina velikih sportista, ne samo u košarci.

Druga stvar je Bab. Fantastična podrška navijača Crvene zvezde. Na tri promašena šuta, ogroman aplauz da mu daju podršku. To mislim da samo srpska publika ima i u Partizanu i u Zvezdi, da osjeti kako treba da podrži igrača koji mu u tom momentu najviše iziskuje potrebu za tim. I onda pogađa treću i nastao je delirijum, to mora da koristi.

I tu imam samo još jednu stvar koja mi se onako dopala, to je Čimina energija, koju ne mogu da izostavim, ne zato što je dao na kraju 23 poena i bio najbolji košgeter, nego nekako i energetski je počeo da diže ekipu u duelima, zove publiku da ih podrži u tom momentu. Ipak, taj momenat šoumena daje pečat i samoj atmosferi u hali", zaključio je Milutin Aleksić.

"Partizane, fali ti to kao hljeb"

Izvor: MN PRESS

S druge strane, Partizan je pretrpio tri vezana poraza u Evroligi, ali, istini za volju, naspram sebe je imao jedne od najjačih timova u elitnom takmičenju. Čak i kad su izgledali loše, crno-bijeli su uspijevali da pruže otpor, pa je bivši košarkaš Milutin Aleksić analizirao igru tima Đoana Penjaroje. Bivši igrač Crvene zvezde nije obeshrabren - vjeruje da Parni valjak i te kako ima priliku da popravi učinak, naravno uz pojačanja, ali je najveći problem za Partizan bio raspored rivala - Real Madrid, Panatinaikos, Fenerbahče.

"Prvo, sjajna atmosfera. Bio sam na utakmici. Zaista je lijepo vidjeti da se Partizanovi navijači, iz bilo kog razloga, vrate u dvoranu. A volio bih da tako i nastave, jer smatram da igrači Partizana u ovom momentu i dalje igraju dobru košarku, samo što je na red došla jedna serija protivnika koji su apsolutni favoriti da budu na Fajnal-foru. Samim tim, to je i realnost u razmjeni snaga zato što jednostavno imamo preko puta ekipu koja dugo nije tako sastavljena", započeo je Aleksić u emisiji SPORTUNA na UNA televiziji.

Jasno je da tim Željka Obradovića ima "krem de la krem" Evrolige u svom timu. "To je Panatinaikos, pola Evrope je pokupljeno - odnosno svi najbolji igrači koji su nastupali u evropskim timovima u prošlim sezonama, danas se nalaze u dva grčka velikana, Olimpijakosu i Panatinaikosu. Malo ko je očekivao da Partizan u ovom momentu može veći otpor da pruži."

Partizan dobro počeo i stao

Vidi opis Milutin Aleksić o "vječitima": Zato Zvezda pobjeđuje, a Partizanu ovo fali kao "hljeb" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je imao dobar start, stigao je do 11:6, a poslije 10 minuta igre vidjeli smo ujednačene snage. Na semaforu je stajalo 16:16, a potom je velika razlika napravljena u trećoj dionici (20:8).

"Ono što je bilo interesantno, otvaranje meča je bilo dobro, to su svi vidjeli. Željko nerijetko to radi u svojoj karijeri, kreće sa malo slabijom petorkom, u smislu da dva mlada domaća grčka igrača krenu u utakmicu, da malo izvidi kako je Partizan zamislio da brani 'pik end rol', opipa neku vrstu kako će braniti izlazne kretnje, igru na 'low postu'. Ali ono što, čini mi se, ne treba da radimo jeste da trošimo vrijeme na jednu statistiku. U ovom momentu, čini mi se, ključna stvar je da je jedan Francisko ipak prebrz za Partizan u ovom momentu i da je jedan Lesor prejak za Partizan u ovom momentu", dodao je Aleksić o igri Lesora i Franciska, pa nastavio:

"Ta dva igrača su nekako dominantno na kraju pokazala svu snagu Panatinaikosa i na njihovim leđima iznijela najveći teret utakmice. Neko možda bi rekao, Lesor i kad ne da poene, on toliko dobro zagrađuje, toliko otvara auto-put tim bekovima da dođu do samog koša. I zaista je to nešto što, čini mi se, obilježilo ovaj meč i ukazalo na probleme - oni moraju da se pojačavaju na centarskoj liniji.

Kako krenu da se mijenjaju karte i da ulaze 'bekap' igrači sa klupe, tu nekako PAO je, ne samo protiv Partizana već i protiv svih favorita, ulazio sa sve jačim igračima - Jabuseleom, pa imamo i Fala i to Lovernj u ovom momentu ne može da isprati onako kako bi to možda jedan dio Partizanove publike želio. I tu je došlo do praktično lomljenja utakmice, napravila se dvocifrena razlika, poslije je Panatinaikos to držao onako kako je i planirao."

Svi imaju rješenje za Karlika, a Partizan?

Karlik Džouns košarkaš Partizana

Izvor: MN PRESS

Statistika Karlika Džounsa u prvom meču bila je za MVP kola, ali poslije toga su svi treneri pronašli rješenje za jednog dobrog igrača u Humskoj. Problem? Apsolutno. Rješenje? Ne nameće se, trenutno. Karlik je protiv Panatinaikosa promašio tri trojke, a protiv Fenerbahčea čak i nije dobio priliku da šutira izvan 6,75.

"Publika koja misli da je u lošem procentu problem, ti loši procenti dolaze od premora. Počinje od Karlika, ali Karlik je počeo da bude dosta postovan od strane visokih igrača na preuzimanju - umaraju ga u odbrani. Izmaraju ga do te mjere da on poslije u napadu gubi snagu. Da povučemo tu paralelu sa Batlerom, prošle godine kad je bio dominantan kao kreator u Crvenoj zvezdi i ove sezone u mnogo slučajeva smo imali situaciju kada se upravo dominantan igrač na poziciji pleja izmara tako što se na njega spuštaju lopte, odnosno kada ostaje u 'mismeču'. To se sad dešava i Karliku, treba da bude podržan prije svega od Vildoze kada ulazi u igru, da preuzima što više kreativnosti, što više odgovornosti. Fali to Partizanu, Vildoza ima taj potencijal u sebi. Pajola je neko ko, čini mi se, nema takvu vrstu kreacije da on može da odradi neke tehničke zadatke koji mu se daju. I on to radi korektno."

Da li će Partizan nešto uraditi po pitanju Karlika? Da li će crno-bijeli odmarati najboljeg igrača u prenosu lopte? To nisu samo pitanja na koja odgovor mora da ima Đoan Penjaroja, jer odgovor dolazi od rivala Parnog valjka. "Mislim da je samo stvar izbora klubova koji su u ovom momentu naletjeli na Partizan. Ko god malo pomnije prati košarku zna da vi sa ovakvim rosterom koji trenutno Partizan posjeduje, kad idete na Real, Panatinaikos i Fenerbahče, ne možete da očekujete više od ovoga. Pajola nije igrač koji će svojim kreacijama napraviti nešto kad Karliku ne ide, a to ćemo imati kad Francisko izađe, a uđe Nan.

Ne možemo očekivati od Pajole, ne bi bilo fer da, ja ću žargonski reći, ložimo Partizanovu publiku, da je to nivo i kvalitet igrača koji može da sam preuzme inicijativu i da obezbijedi Partizanu neku vrstu dostojne zamjene za Karlika koji je na klupi. I zato hoću da skrenem pažnju da Partizan igra dobru košarku s obzirom na to kakvu klupu ima. Ovo su samo velike, jake ekipe. Čini mi se da je Panatinaikos od prvog momenta shvatio ozbiljnost. Ona atmosfera je podigla igrače", dodao je.

Kako je izgledao Partizan protiv Fenera?

Izvor: Celal Gunes / AFP / Profimedia

"Svesti Fener na 25 poena za poluvrijeme u Istanbulu je jedna fantastična stvar i definitivno je to nešto što je Partizan morao da iskoristi i ode na dvocifrenu razliku. Čini mi se da je u ovom momentu to moralo da se napravi kao neki kapital da bi uopšte Partizan bio sposoban da u momentima kada Fener krene da se otvara bude konkurentan i pobijedi taj meč. Nije uspio, jednostavno, ostalo je na te tri razlike i svako ko iole prati košarku zna da će u drugom poluvremenu Fener krenuti sa svojim vrhunskim spoljnim igračima da atakuje i to se i desilo."

Povreda Džekirija je veliki problem za Partizan, ne samo protiv Fenerbahčea. Crno-bijeli nemaju dosljednog centra koji bi mogao da nadomjesti njegovu snagu ispod koša.

"Džekiri se povrijedio, to je jako uticalo, onda je Lakić morao da se pomjeri na poziciju broj 'četiri'. Trudio se momak, davao sve od sebe, ali jednostavno protiv Fenera ići sa Lakićem na 'četvorci' nije lako. Odmah dolazi do kontrole skoka i u odbrani i u napadu i onda je tu jednostavno samo bilo pitanje na kraju, nažalost, kolikom razlikom će se ta utakmica završiti. Imamo tu fantastičnu spoljnu liniju koja je za mene miks preiskusnih igrača. Šilc, Klajburn kao dva prestara igrača za neka velika očekivanja Fenera za ovu sezonu, a opet su dovedeni. I na sve to imamo povratak iz Efesa, plejmejkera i tri godine zaredom MVP-a Larkina. Imamo Boldvina, koji je isto iskusan igrač. Boldvin je nekako u piku, ali ova tri igrača, iskusna, to je za mene malo bilo šokantno kad je Šaras sve to prebacio u Fener. Mislim da je to malo i zbog domaćeg prvenstva, jer Larkin, čini mi se, ima turski pasoš. Žao mi je Partizana što nije uspio da iskoristi."

Partizan nastavlja da obara negativne rekorde - 13 od 66 za tri poena na posljednje tri utakmice. Plus 14 blokada Fenera, rekord Evrolige, a tu su i slobodna bacanja koja predstavljaju problem - 13 od 24 u Istanbulu, 17 od 27 u Madridu, što ih čini najgorim timom u elitnom takmičenju sa linije penala.

"Te završnice su malo pokazatelj umora. Volio bih da jedan od mojih omiljenih igrača u Partizanu Nikola Tanasković, iskoristi upravo ovakve utakmice da shvati koliko mora brže, jače, energičnije da igra, jer jednostavno ima ogroman potencijal. Igra dobru sezonu. Ovo su neki pokazatelji kako te realizacije moraju na ovom nivou da izgledaju još moćnije."

Partizanu fali pojačanje "kao hljeb"

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Milutin Aleksić je na kraju upozorio. Partizan je daleko od lošeg tima, posebno ako znamo na koji broj poena je sveo rivale. "Partizan je sveo dva potencijalno napadačka tima na vrlo solidan broj koševa. Panatinaikos na 72, još da ne uzmemo one zadnje minute koje su prazni. Fener opet 25 za poluvrijeme, u drugom je to popravljeno, ali u globalu mislim da Partizanu treba pojačanje, fali mu kao hljeb, ali ne treba da se demorališe. Naleteo je na tri od četiri kandidata za Fajnal-for", zaključio je Milutin Aleksić.

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