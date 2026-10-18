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Navaro znao šta Zvezdu čeka u Štukelju: "Pretpostavljali smo šta će se dogoditi"

Navaro znao šta Zvezdu čeka u Štukelju: "Pretpostavljali smo šta će se dogoditi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Ibon Navaro čestitao je ekipi na pobjedi protiv Krke, ističući važnost odbrane i energije tokom meča.

Ibon Navaro o utakmici Krka Crvena zvezda Izvor: YouTube/BC Krka

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro veoma je kratko govorio poslije rutinske pobjede svog tima protiv Krke u Novom Mestu u nedjelju uveče.

"Prije svega, čestitam ekipi pobjedu. Bio je to treći meč za Krku kod kuće, znamo da su ovdje konkurentni, da nikad ne odustaju. Zadržali su energiju na visokom nivou svih 40 minuta i znali smo cijele nedjelje da ćemo morati da se borimo do kraja."

Rekao je da su crveno-bijeli dobro znali da ih čeka borben protivnik u hali "Leon Štukelj".

"Vjerujem da smo prije svega u energiji, defanzivnoj tranziciji malo se mučili i znali smo da bi to moglo da se dogodi. Krka je uradila veoma dobar posao u svom insistiranju na tempu i na skokovima. U drugom dijelu smo se fokusirali na odbranu, na komunikaciju u defanzivi, na osnovne stvari, poput tranzicije i čuvanje svog reketa od skoka protivnika."

To je po njegovom mišljenju bilo ključno za pobjedu, drugu Zvezdinu u ABA ligi ove sezone.

"Na taj način smo kontrolisali njihove druge napade i pogotke iz otvorenih pozicija, u čemu su postizali više od nas u prvom dijelu. Ovo je važna pobjeda za nas", dodao je Španac.

Crveno-bijeli se u nedjelju uveče vraćaju kući, na nastavak pripreme za "vječiti derbi" u Evroligi protiv Partizana u četvrtak u Beogradskoj areni.

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Tagovi

Ibon Navaro košarka KK Crvena zvezda Krka

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