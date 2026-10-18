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Batler spremio Zvezdu za Partizan: Rutinska pobjeda crveno-bijelih u Sloveniji

Batler spremio Zvezdu za Partizan: Rutinska pobjeda crveno-bijelih u Sloveniji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je rutinski pobijedila Krku u Novom Mestu, a Džered Batler bio je ključni igrač sa 21 poenom. Pripreme za derbi protiv Partizana su u punom jeku.

ABA liga Crvena zvezda pobijedila Krku Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda rutinski je pobijedila Krku u Novom Mestu (78:97), za skor 2-1 u ABA ligi. Poučena porazom u Železniku od FMP-a, Zvezda je ovo gostovanje shvatila ozbiljno i nije dopustila ni nagovještaj iznenađenja. Džered Batler je bio najbolji igrač Beograđana sa 21 ubačenih poena i dodavao je gas kada je bilo potrebno - u prvoj četvrtini ubacio je 10, u trećoj osam.

Trener Ibon Navaro odmarao ga je u završnici za vječiti derbi u četvrtak protiv Partizana i razmišljao i o tom meču dok je razigravao Dejvida Kramera (13 poena), ali i dok je vraćao u takmičarski ritam oporavljenog centra Ebuku Izundua (2 poena za 14 minuta).

Niko u Zvezdinom timu nije igrao duže od 22 minuta i nije ni bilo potrebe za tim, jer su Slovenci imali samo jednu ozbiljnu ofanzivu na vođstvo Beograđana. Bilo je to pred poluvrijeme, kada su u drugoj četvrtini poveli "plus 4" (42:38), ali im je Kramer odmah uzvratio zajedno sa takođe razigranim Dejanom Davidovcem (4 poena, 2 skoka, 2 asistencije).

Gostovanje u hali "Leon Štukelj" iskoristio je Zvezdin novajlija Vojin Medarević, da se nametne Navaru, što je učinio sa 13 ubačenih poena za 21 minut i to u ulozi startera.

Sve je u Zvezdi sada spremno za četvrtak i gostovane Partizanu u evroligaškom derbiju, a biće spreman i novi centar crveno-bijelih, Kristijan Koloko, koji je potpisao ranije u toku dana.

Krka: Krošelj 4, Boldvin 20, Dolničar 2, Sirc 2, Božić 3, Oman 2, Šikanić, Klobučar 10, Mahkovic 13, N. Smit 3, G. Smit 14, Rebec 5.

Crvena zvezda: Džouns 9, Vejler- Bab 3, Batler 21, Davidovac 6, Karter 7, Dobrić 2, Izundu 2, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 13, Nvora 8, Kramer 13.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Krka ABA liga košarka

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