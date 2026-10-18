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Dva pojačanja u jednom danu: Ibon Navaro mirno spava pred derbi

Dva pojačanja u jednom danu: Ibon Navaro mirno spava pred derbi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Crvene zvezde u sjajnom raspoloženju dočekuju derbi sa Partizanom.

Ebuka Izundu oporavio se od povrede Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia /MN Press

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Krke u Novom Mestu ove nedjelje od 16 časova, a trener Ibon Navaro dobija dva pojačanja u jednom danu. Ebuka Izundu je spreman da zaigra poslije lakše povrede zgloba, a ovog jutra je osvanula vijest da je kamerunski centar Kristijan Koloko zvanično zadužio crveno-bijeli dres.

Tim sa Malog Kalemegdana je vezao četiri pobjede u Evroligi, što će pokušati da nastave u regionalnom takmičenju i naprave još bolju uvertiru za "vječiti derbi" koji je na programu u četvrtak.

Koloko debituje već u derbiju?

Nije nekadašnji NBA centar došao da bi čekao, poslije povreda Džonatana Motlija i Ebuke Izundua, srpski klub je svim snagama krenuo po neophodno pojačanje. Uspjeli su košarkaši Zvezde da nadomjeste izostanak visokih igrača u prethodnim kolima, ali to definitivno nije bilo rješenje za duže staze. Na petici su igrali Semi Odželej, Patrik Boldvin, Dejan Davidovac, koji će se vratiti na svoje primarne pozicije i nema sumnje da će tu dati veći doprinos.

Koloko će najvjerovatnije imati "vatreno krštenje" u derbiju, dok je još uvijek neizvjestan povratak Džonatana Motlija koji ima problem sa povredom zadnje lože.

Navaro najavio Kolokoa

Španski stručnjak je poslije pobjede protiv Pariza najavio dolazak centra, a Zvezda je za potpis Kolokoa morala da se bori sa nekoliko evroligaša.

Izvor: MN PRESS

"Zapravo, ako pogledate naš sastav od početka, imamo po trojicu igrača na svim pozicijama, izuzev na 'petici', gdje imamo dvojicu. A u 'rosterima' za Evroligu ima 15 mjesta. Odgovorio sam vam", rekao je Navaro sa osmijehom na licu, a sada je jasno da je u tom momentu posao već bio gotov.

Šta Koloko donosi Zvezdi?

Kristijan Koloko je sjajan defanzivni centar i donosi crveno-bijelima veliku čvrstinu u zaštiti obruča. Takođe, izuzetno je mobilan s obzirom na svoju visinu i građu i važi za dobrog blokera.

Kamerunac ima zavidno NBA iskustvo. Izabran je kao 33. pik od strane Toronta 2022. godine. Nastupao je u NBA za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis Grizlise i Atlantu.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Ebuka Izundu

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