Jedno veliko pitanje pred vječiti derbi: Partizan se oglasio i izazvao erupciju

KK Partizan objavio je da su rasprodate sve karte za vječiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u sedmom kolu Evrolige, i to će biti prvi ovosezonski derbi najvećih beogradskih rivala. Spektakl je zakazan za četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni, a iz Humske su saopštili da je kompletna dvorana rasprodata.

Preko 20.000 ljudi će bodriti izabranike Đoana Penjaroje, koji su trenutno u lošem nizu od tri poraza, dok je Crvena zvezda vezala četiri trijumfa.

Beogradski derbi je više od sporta, pa cijela košarkaška Evropa ne može da dočeka erupciju emocija i strasti u Areni. Ključno pitanje ostaje, zašto srpski klubovi i dalje stoje u redu za dobijanje stalnih licenci, jer je ovo nešto što nijedan klub ne može da kupi.

Odbrojavanje traje

Evroliga je već posvetila nekoliko objava srpskom vječitom derbiju, uz podsjećanje kako je to bilo prošle sezone. Nema sumnje da će i ove biti specijalnih gostiju, poput legendarnog Žoakima Noe, koji je došao samo zbog jedinstvene košarkaške arene u Srbiji.

2 days remaining.#RivalrySeries https://t.co/xzpDTmS9D9 — EuroLeague (@EuroLeague)October 20, 2026

Iste večeri u Beogradu, Crvena zvezda će dočekati Kopenhagen na Marakani i pokušati da nađe put do prve pobjede u Ligi konferencija.