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Najbolji evropski košarkaši direktno na Arena Sport kanalima

Najbolji evropski košarkaši direktno na Arena Sport kanalima

Izvor Promo
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Gledajte na m:tel TV platformama.

evroliga Izvor: Depositphotos

Najbolji košarkaši Evrope su upalili motore i pripremaju nam nova uzbuđenja u Evroligi, najkvalitetnijem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Pažnju domaće sportske javnosti zaokuplja utakmica između Partizana i Crvene zvezde koja se igra u četvrtak, 22. oktobra u 20.45 časova uz direktan prenos na Arena 4 Premium. Poslije šest kola elitnog evropskog takmičenja, Crvena zvezda je peta na tabeli sa skorom 4-2, dok je Partizan nanizao tri poraza i na 12. je poziciji.

Od ostalih utakmica 7. kola Evrolige, izdvajamo mečeve Hapoel - Virtus Bolonja, koja se igra u srijedu, 21. oktobra od 18 časova na Arena Sport 5 TV kanalu i Olimpijakos - Fenerbahče. Ova utakmica na programu je u petak, 23. oktobra u 20.15 časova uz direktan prenos na Arena 5 Premium TV. Prva tri mjesta na tabeli zauzimaju Panatinaikos, Fenerbahče i Olimpijakos.

Na kanalima Arena Sporta moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice Evrolige, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolja košarka definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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Tagovi

m:tel košarka Evroliga

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