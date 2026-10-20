Topla dobrodošlica hladnim danima uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude

Uz odabrane modele očekuje vas poklon po izboru

Izvor: m:tel PR

Hladniji dani stižu, a uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude prijatna toplina može vas dočekati već na vratima. Zahvaljujući praktičnom Wi-Fi upravljanju, grijanje uključite i prije povratka kući, kako biste odmah uživali u toplini svog doma.

A uz topliji dom stiže i dodatno iznenađenje – kupovinom odabranih Tesla i TCL klima uređaja dobijate i poklon po izboru!

Uz novu klimu očekuje vas jedan od atraktivnih poklona: Tesla kuhinjski robot, Tesla Air Fryer, Dolce Gusto aparat za kafu ili Tesla štapni usisivač. Izbor poklona zavisi od kupljenog modela, a klima uređaje uključene u promociju pogledajte u m:tel online ponudi, gdje su posebno označeni.

TCL i Tesla klime pružaju praktično i energetski efikasno grijanje tokom hladnih dana, ali i prijatno rashlađivanje tokom ljeta.

U bogatoj ponudi Tesla i TCL klima uređaja, dostupnih na mjesečne rate već od 32,46 KM, pronađite model koji odgovara vašim potrebama i prostoru.

Informacije o poklonima potražite na adresi https://www.teslagiveaways.com/bs/tesla-tcl-mtel/.

Da bi poklon stigao na vašu adresu, potrebna je registracija uređaja na navedenoj stranici u roku od 30 dana od kupovine, uz dokaz o kupovini i serijski broj uređaja.

Akcija traje do kraja 2026. godine, a količine poklona su ograničene.

Izaberite Tesla ili TCL klimu iz m:tel ponude i uživajte u toplini doma uz poklon po izboru!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.