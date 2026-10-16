m:tel i ove godine prijatelj Međunarodnog festivala glumca „Zaplet”

Međunarodni festival glumca „Zaplet”, koji se ove godine održava 18. put, najavljen je danas, 16. oktobra na konferenciji za medije, a kompanija m:tel i ove godine nastavlja svoju tradicionalnu podršku ovom značajnom kulturnom događaju u Banjaluci.

Izvor: Zaplet/Aleksandar Čavić

Ovogodišnji festival donosi poseban program, obilježen sa dvije premijere domaće produkcije, kojima će biti otvoren i zatvoren. Obje predstave nastale su u produkciji Gradskog pozorišta „Jazavac”, koje ove godine obilježava 20 godina rada i postojanja.

Festival počinje u utorak, 20. oktobra, premijernim izvođenjem predstave „I živjele su sretno”, nastale prema tekstu Nine Horvat, u režiji Slađane Kilibarde. Ovogodišnje izdanje donosi i novinu - program „Zaplet 100’s”, usmjeren na predstave lokalne produkcije i približavanje pozorišta mlađoj publici.

Koliki značaj „Zaplet” ima za Banjaluku i regionalnu pozorišnu scenu na današnjoj konferenciji je istakao i Stefan Ličina, šef Službe za odnose sa javnošću kompanije m:tel. „Svaki grad ima događaje po kojima se prepoznaje, a Banjaluka već odavno ima svoj ‘Zaplet’. Ono što je nekada bila hrabra pozorišna ideja, danas je festival koji spaja region, otvara važna pitanja i publiku vraća teatru iz godine u godinu. Ponosni smo što je m:tel dio te priče. Naša podrška umjetnosti proizlazi iz uvjerenja da su kreativnost, sloboda izraza i susret različitih perspektiva vrijednosti bez kojih nema ni razvoja zajednice. Zato nam je zadovoljstvo da zajedno sa ‘Jazavcem’ i ove godine stvaramo prostor za nove pozorišne uspjehe”, izjavio je Ličina.

Podrškom festivalu „Zaplet” i dugogodišnjim partnerstvom sa Gradskim pozorištem „Jazavac” potvrda je opredijeljenosti kompanije m:tel da podržava inicijative koje obogaćuju kulturni život i čine umjetnost dostupnom široj publici. Program festivala pogledajte ovdje.

(m:tel)