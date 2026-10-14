Objavljen prvi trejler za novi istorijski triler: Premijera filma "Ruka pravde" 25. novembra u Banjaluci

Dugo iščekivani film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Production, konačno stiže pred publiku!

Izvor: Tracktor Production

Beogradska premijera zakazana je za 17. novembar u Plavoj dvorani Sava centra, dok nas premijera u Banjaluci očekuje 25. novembra u bioskopu Cineplexx Palas.

Pred nama je od danas dostupan i prvi zvanični trejler koji publici otkriva atmosferu i priču o čovjeku koji se, suočen sa velikim istorijskim događajima i ličnim osjećajem za pravdu, odlučuje na potez koji će zauvijek promijeniti njegov život.

Film „Ruka pravde” je snažna kombinacija istorijskog trilera i dinamične špijunske priče o pripadniku Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoju Jovoviću (Aleksandar Gavranić), koji po završetku Drugog svjetskog rata život nastavlja u Argentini, gdje sa svojim prijateljem Jakovom (Zlatan Vidović) drži fabriku plute. U trenutku kada su zaključili posao koji će im promijeniti živote, i kada Blagoja očekuje vjenčanje sa Argentinkom Gladom (Tamara Ristoska), on slučajno u gradskoj gužvi primijeti čovjeka sa tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane.

Svjestan da ozloglašeni ustaški poglavnik Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu i duboko razočaran što nikada neće biti priveden pravdi, jer je pod zaštitom države, Blagoje započinje pripreme za atentat na Pavelića.

Najveći dio filma sniman je na autentičnim lokacijama u Argentini i Srbiji, čime je produkcija nastojala da što vjernije dočara duh vremena i kompleksnost istorijskih događaja.

Glumačku podjelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Nakon banjalučke premijere, film „Ruka pravde” će se od 26. novembra naći u bioskopima širom Republike Srpske, a distribucija filma je povjerena „Oskar film” Banjaluka.