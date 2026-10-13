Deset razloga da izaberete Google Pixel 11 seriju

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Izvor: m:tel

Zašto je Google Pixel 11 serija odličan izbor za novi telefon? Napredne kamere, pametne Gemini AI funkcije, snažan Tensor G6 procesor i dugotrajna baterija samo su dio onoga što donosi nova generacija Google telefona.

U m:tel ponudi potražite Pixel 11, Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL telefone, a mi vam predstavljamo deset razloga zbog kojih zaslužuju vašu pažnju.

Fotografije koje oduševljavaju

1. Uživajte u bogatstvu detalja na fotografijama snimljenim naprednim Pixel kamerama.

2. Približite i ono što je daleko uz Super Zoom do 30x na Pixel 11 i Pro Zoom do čak 120x na Pro i Pro XL modelima.

3. Zabilježite čaroliju noćnih trenutaka uz unaprijeđenu Night Sight tehnologiju.

Snaga koja pokreće

4. Moćni Google Tensor G6 procesor omogućava još brži rad aplikacija i odlične performanse.

5. Nova generacija Gemini AI funkcija donosi vam pametniju i personalizovaniju podršku.

6. Pixel 11 serija omogućava brži rad AI funkcija uz manju potrošnju energije.

Više energije i još bolji doživljaj

7. Manje čekanja, više korišćenja – sva tri Pixel 11 modela podržavaju brzo punjenje, dok Pro XL omogućava do 15 sati korišćenja nakon samo 15 minuta punjenja. Uz kupovinu Pixel 11 Pro ili Pixel 11 Pro XL modela iz m:tel ponude dobićete i punjač od 45 W na poklon!

8. Imaćete jasan prikaz sadržaja čak i na jakom suncu zahvaljujući Actua ekranu na Pixel 11 i Super Actua ekranima na Pro modelima.

9. Tanji modul kamera donosi elegantniji izgled, dok su ekrani Pro modela više nego dvostruko otporniji na ogrebotine u odnosu na prethodnu generaciju.

Aktuelni godinama

10. Računajte na dugotrajnu upotrebu uz sedam godina ažuriranja operativnog sistema, bezbjednosnih nadogradnji i novih Pixel funkcija.

Još dva razloga da izaberete Pixel 11 seriju u m:tel ponudi

Ne zaboravite, sve do 15. decembra m:tel i NLB Banka Banja Luka donose vam 10% popusta pri plaćanju NLB kreditnim karticama, uz mogućnost podjele troška kupovine do 24 rate putem NLB mKlik aplikacije.

Iskoristite sjajnu priliku za kupovinu novog telefona!

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(m:tel)