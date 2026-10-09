Oktobar na m:tel TV ekranima: Filmovi koje vrijedi pogledati

Od napetih trilera i akcionih filmova do porodičnih drama i priča inspirisanih stvarnim događajima - i ovog oktobra izdvajamo zanimljive naslove koje možete pogledati na m:tel TV platformama.

Izvor: m:tel

U subotu 10. oktobra na TV Pink Thriller u 14.00 časova možete pogledati fenomenaln triler, film „Nevidljivi svjedok”.

Uspješni mladi preduzetnik Adrian Dorija budi se u zaključanoj hotelskoj sobi, pored beživotnog tijela svoje ljubavnice. Optužen za ubistvo, angažuje uglednu pravnicu Virdžiniju Gudmen kako bi pripremio odbranu. Međutim, dok pokušavaju da rekonstruišu događaje kobne noći, na površinu izlaze nove činjenice koje dovode u pitanje sve što je Adrian do tada ispričao.

TV kanal HBO 2 nam donosi simpatičnu komediju „Sentimentalna vrijednost”, koja će biti emitovana u nedjelju 11. oktobra 2026. godine u 19.30 časova.

Izvor: m:tel

Sestre Nora i Agnes ponovo se susreću sa svojim otuđenim ocem Gustavom, nekada slavnim filmskim rediteljem. Želeći da se vrati filmskom stvaralaštvu, Gustav nudi Nori glavnu ulogu u svom novom filmu, ali ona odbija njegov prijedlog. Kada ulogu dodijeli mladoj holivudskoj glumici, porodični odnosi dodatno se komplikuju. Pred njima su neriješeni sukobi iz prošlosti, bolna sjećanja i pokušaji da pronađu put jedni do drugih.

Film „Bling Ring banda”, inspirisan istinitim događajima, možete pogledati u noći između utorka i srijede, 14. oktobra u 00.45 časova na TV Prva.

Izvor: m:tel

Grupa tinejdžera iz Los Anđelesa, opčinjena slavom i luksuznim životom poznatih, počinje da prati kretanje holivudskih zvijezda putem interneta i društvenih mreža. Koristeći njihovo odsustvo, provaljuju u raskošne domove i odnose skupocjenu odjeću, nakit i druge vrijednosti. Ono što počinje kao uzbudljiva avantura ubrzo prerasta u niz ozbiljnih krivičnih djela. Oskarovka Sofija Kopola donosi priču o opsjednutosti luksuzom, materijalnim bogatstvom i želji za pripadanjem glamuroznom svijetu Holivuda.

„Sila prirode” je akcioni film sa odličnim scenarijem i režijom. Možete ga pogledati u srijedu 14.oktobra na Pink Action u 17.00 časova.

Izvor: m:tel

Dok se snažan uragan približava Portoriku, policajac Kardil dobija zadatak da evakuiše stanovnike stambenog kompleksa. Među onima koji odbijaju da napuste svoje domove nalazi se i Rej, penzionisani policajac. Situacija postaje još opasnija kada u zgradu upadne grupa naoružanih pljačkaša u potrazi za skrivenim novcem. Zarobljeni između razorne oluje i nemilosrdnih kriminalaca, stanari moraju pronaći način da prežive.

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