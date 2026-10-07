m:tel otvorio novo prodajno mjesto u Kneževu

Širenje prodajne mreže

Izvor: m:tel PR

Korisnicima, kao i svim zainteresovanim za usluge m:tel-a u Kneževu i okolini, od 7. oktobra 2026. godine, na raspolaganju je novo prodajno mjesto.

Na adresi Gavrila Principa broj 3, mještanima ove opštine sada su dostupne sve usluge kompanije m:tel na jednom mjestu.

Radnim danima od 7 do 15 časova, u novootvorenoj poslovnici građani mogu da dobiju sve potrebne informacije i detaljno se upoznaju sa aktuelnim ponudama m:tel-a. Pored izbora usluga i aktivacije dodatnih sadržaja i servisa, na ovoj lokaciji mogu kupiti i najnovije mobilne uređaje te prateću opremu.

Otvaranjem vrata još jedne poslovnice, m:tel nastavlja širenje svoje prodajne mreže, s ciljem da bude još bliže korisnicima i pruži im maksimalnu podršku i dostupnost širom BiH.