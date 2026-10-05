Nova serija "Biće novih leta" od 5. oktobra na Superstar TV kanalu

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Izvor: m:tel PR

Šta se dešava kada želja da ostavimo utisak uspješnog života postane važnija od samog života? Odgovor donosi nova serija "Biće novih leta", koja kroz priču o porodici Škrbić spaja porodičnu komediju, dramu i niz neočekivanih obrta.

Porodica Škrbić na prvi pogled vodi sasvim običan život u sindikalnom stanu na Vidikovcu, ali iza svakodnevice krije se velika želja za prestižom i statusom koji uporno izmiče. Njihov pažljivo građeni imidž dolazi u pitanje kada dožive finansijski krah, i to sopstvenom krivicom.

Problem je još veći jer se Senka Škrbić već pohvalila luksuznim ljetovanjem u Turskoj pred pogrešnim ljudima u Rotari klubu.

Bez novca, ali odlučni da sačuvaju ugled, Škrbići smišljaju plan koji će njihovu svakodnevicu pretvoriti u pravu malu avanturu.

Umjesto odlaska u luksuzni rizort, prvo će se zaputiti u obližnju šumu, a potom se, pod okriljem noći, krišom vratiti u svoj stan. Njihova namjera je da narednih deset dana ostanu zatvoreni u kući, dok komšije vjeruju da su na moru.

Međutim, ono što je trebalo da bude jednostavan način da se sačuva privid savršenog života pretvoriće se u deset dana tokom kojih će na površinu isplivati porodične tajne, izdaje i dugo potiskivane tenzije. U nizu nepredviđenih situacija, biće mjesta i za neočekivanu nježnost, razumijevanje i trenutke koji podsjećaju da se bliskost ne mjeri novcem, statusom ni fotografijama s luksuznih destinacija.

U seriji igraju Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Olga Odanović, Anđela Kribl, Mladen Lero, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić, Sonja Kolačarić i Boris Milivojević.

Seriju "Biće novih leta" možete pratiti od 5. oktobra, radnim danima od 21 čas, na Superstar TV kanalu koji je dostupan u okviru svih m:tel TV platformi – IPTV, m:SAT i MOVE TV.