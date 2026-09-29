Koji Garmin prati vaš tempo? Izaberite svoj pametni sat

Za svaki dan, trening i novi izazov – moćni Garmin satovi u m:tel ponudi

Izvor: m:tel PR

Više kretanja, bolji trening, novi lični rekord ili avantura koja pomjera granice - u bogatoj m:tel ponudi Garmin pametnih satova izaberite model koji će vas pratiti od prvih koraka ka zdravijim navikama ili do ozbiljnijih sportskih izazova.

Za dobre navike koje prate vaš dan

Ponekad je dovoljan mali podsjetnik da ustanete, prošetate još koji kilometar ili obratite pažnju na kvalitet sna – Garmin Vivoactive 6 i Lily 2 Active napravljeni su upravo za one koji žele da dobre navike postanu prirodan dio svakog dana. Praćenje pulsa, sna i zasićenosti krvi kisikom, ugrađeni GPS i brojne fitness i sportske funkcije pružaju sve što vam je potrebno za aktivniju svakodnevicu.

Kada od treninga želite više

Aktivniji život mijenja ono što očekujete od pametnog sata – Garmin Venu 4 45 mm i Venu 4 41 mm prate vaše aktivnosti i napredak, sa jednako dobrom podrškom u teretani, na trčanju i tokom ostatka dana. Napredne funkcije praćenje zdravlja, treninga i oporavka sa preciznim GPS-om i pametnim funkcijama, čine ih pravim partnerima za vježbanje dok su ujedno i elegantan modni dodatak za ostatak dana.

Trčanje i ozbiljan trening – kada je važan rezultat

Kada trening preraste rekreaciju i fokus se pomjeri na rezultat, Garmin Forerunner 570 i Forerunner 970 nude detaljnu sliku vaših performansi. Oni prate snagu i dinamiku trčanja, procjenjuju trenutnu formu i potencijalni rezultat na trci te nude napredne multisport, triatlon i trenerske funkcije. Forerunner 970 ide korak dalje uz ugrađene mape i navigaciju te još naprednije metrike za analizu trčanja.

Za avanture koje pomjeraju granice

Garmin Fenix 8 47 mm i Fenix 8 51 mm nude daleko više od naprednih funkcija za trčanje i teretanu. Robusna konstrukcija, visoka otpornost na vodu, mogućnost rekreativnog ronjenja do 40 metara, precizni GPS i ugrađene mape čine ih savršenim izborom za planinu, vodu i najrazličitije izazove na otvorenom. Fenix 8 47 mm je praktičan za svakodnevno nošenje a Fenix 8 51 mm nudi i do 29 dana rada u režimu pametnog sata.

Želite li više kretanja i zdravije navike, pametnijeg partnera za trening, detaljnu analizu svakog rezultata ili sat spreman za velike avanture? Bez obzira na vaš tempo i ambicije, u m:tel ponudi pronađite Garmin koji odgovara upravo vama.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.