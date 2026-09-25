Gledajte dobre filmove uz m:tel TV preporuke

Dobri filmovi uvijek su pravi izbor za odmor ispred TV ekrana, a m:tel TV preporuke i ovog puta donose naslove vrijedne pažnje.

Izvor: M:tel/Promo

Dobri filmovi uvijek su pravi izbor za odmor ispred TV ekrana, a m:tel TV preporuke i ovog puta donose naslove vrijedne pažnje.

Od napete drame i romantične komedije do istinite priče o nevjerovatnoj snazi ljudskog duha i holivudske satire – naredni dani donose odličan filmski program na m:tel TV platformama.

U subotu 26. septembra, na TV Cinemax u 20.00 časova možete pogledati uzbudljivu dramu "Zima do kostiju".

U planinama Ozark, klanovi žive po pravilima koja niko ne smije da prekrši, sve dok se tinejdžerka Ri Doli ne nađe u bezizlaznoj situaciji. Njen otac, koji je porodičnu kuću založio kao garanciju za kauciju, nestaje, a Ri kreće u potragu za njim kako bi spriječila da njena porodica ostane bez doma.

Izvor: M:tel/Promo

"Šta me dovodi do tebe" zabavna je romantična komedija o Džejn i Vilu, koji se upoznaju na vjenčanju zajedničkog prijatelja i odmah osjete međusobnu privlačnost. Film je na programu u nedjelju 27. septembra u 19.30 časova na TV HBO 2.

Tokom naredna 24 časa, njih dvoje se sve bolje upoznaju kroz priče o prvim ljubavima, slomljenim srcima i burnim vezama. Dok otkrivaju ljubavne uspone i padove iz svoje prošlosti, postaje jasno da bi njihov susret mogao prerasti u nešto mnogo više.

Izvor: M:tel/Promo

Oskarovka Anđelina Džoli režirala je i producirala "Nesalomljivog", epsku dramu koja donosi nevjerovatnu životnu priču olimpijca i ratnog heroja Luisa Zamperinija. Film će biti emitovan u ponedjeljak 28. septembra u 23.35 časova na TV Viasat Kino.

Nakon avionske nesreće tokom Drugog svjetskog rata, Luis Zamperini provodi 47 dana na splavu sa još dva člana posade, nakon čega ga zarobljava japanska mornarica i šalje u logor za ratne zarobljenike.

Izvor: M:tel/Promo

Televizijski kanal Cinemax 2 nam donosi sjajnu komediju "Ave Cezare!" koji nas vodi u svijet glamuroznog Holivuda. Biće emitovana u srijedu 30. septembra u 13.25 časova.

Dobitnici Oskara Džoel i Itan Koen scenaristi su i režiseri ovog filma čija je radnja smještena u posljednje godine zlatnog doba Holivuda. "Ave, Cezare!" prati jedan dan u životu čovjeka zaduženog da rješava probleme filmskih zvijezda i čuva ugled velikog holivudskog studija.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.