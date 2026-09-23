Hiljade priča. Jedna mreža - m:tel m:agazin!

Pred vama je poseban jesenji, jubilarni 50. broj m:agazina!

Izvor: m:tel PR

Broj koji ne predstavlja samo novu kolekciju priča iz svijeta tehnologije, inovacija i životnog stila, već krunu jednog dugog, uzbudljivog i inspirativnog putovanja. Iza ovog broja 50 kriju se decenije rasta, hiljade ispisanih stranica, stotine sagovornika i nebrojene transformacije koje smo prolazili zajedno sa vama.

Danas, dok proslavljamo ovaj zlatni jubilej, ponosni smo što je m:agazin ostao vaša omiljena „digitalna hladovina“ i „pametni saputnik“.

Hvala vam što nas pratite i ove jeseni, što nas čitate i što sa nama dijelite strast prema budućnosti. Obećavamo vam da ćemo i u narednih 50 brojeva ostati inspirativni, inovativni i uvijek povezani!

Uživajte u čitanju i ovog, jubilarnog 50. m:agazina!