Zakoračite u ljeto uz 49. broj m:agazina!

Najbolji odmor je onaj koji nas inspiriše. Iskoristite ovo ljeto da kroz pametnu tehnologiju promijenite perspektivu i otkrijete svijet iz jednog potpuno novog, uzbudljivijeg ugla.

Izvor: m:tel

U ovom broju m:agazina pozivamo vas na malo putovanje kroz digitalni lavirint.

Internet je, naime, fascinantno mjesto, ali zahtijeva odgovornost. Naša tema broja posvećena je sigurnosti na mreži, pa kroz praktične savjete želimo da vam pomognemo da prepoznate sve one nevidljive zamke i da vaše surfovanje bude bezbrižno, baš kakvo i ljetovanje treba da bude.

Kada govorimo o alatima koji nam olakšavaju život i čine ga zabavnijim, ne možemo zaobići tehnološke novitete. Honor 600 serija stiže kao zvijezda naše ponude, spremna da odgovori na sve vaše kreativne i poslovne izazove. Upravo takvi uređaji su naš prozor u svijet promjena, pa smo kroz prizmu nove tehnologije potražili i odgovore na zanimljiva pitanja: kako izgledaju odnosi u doba vještačke inteligencije, mogu li nam aplikacije pomoći da bolje razumijemo svoje ljubimce i na koji način različite generacije „žive“ online.

Ljeto ne bi bilo potpuno bez umjetnosti, talentovanih i kreativnih ljudi. U razgovoru sa Natašom Perić, glumicom Narodnog pozorišta RS, čiji smo ponosni prijatelji decenijama unazad, otkrivamo detalje o predstavi „Martin udio“. Ponosni smo i na budućnost koja je u rukama mladih, i zato vas u ovom broju upoznajemo sa pobjednicima Regionalnog app izazova iz Gimnazije Mostar.

Hvala vam što i ovo ljeto provodimo zajedno!

(M:TEL)