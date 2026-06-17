logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poklon Republici" oduševio i ove godine

"Poklon Republici" oduševio i ove godine

Izvor Promo
0

Treći po redu godišnji koncert Univerziteta u Banjaluci "Poklon Republici", održan je 16. juna 2026. na platou Filozofskog fakulteta.

Poklon Republici (1).JPG Izvor: UNIBL

Ovom manifestacijom pod otvorenim nebom obilježeni su završetak akademske 2025/2026. godine i nadolazeći Svjetski dan muzike.

Na velikoj otvorenoj sceni u Univerzitetskom gradu, i ove godine je izveden jedinstven i dinamičan muzički program u kojem su imali priliku da uživaju mnogobrojni posjetioci i poštovaoci muzičkog stvaralaštva.

Izvor: UNIBL

Zajednički nastup Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta RS, pod vođstvom dirigenata Branke Radošević Mitrović i Dušana V. Uroševića, potvrdio je status koncerta "Poklon Republici" kao jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Republici Srpskoj.

Izvor: UNIBL

Veličanstvenu atmosferu koncerta dodatno su upotpunili specijalni gosti - operska diva Dunja Simić, popularna kantautorka Lena Kovačević, te Igor Paspalj, virtuoz na električnoj gitari, koji nosi titulu najboljeg gitariste svijeta.

Ovu kulturnu manifestaciju je i ove godine podržala kompanija m:tel, ostajući dosljedna svojoj ulozi dokazanog prijatelja kulture, umjetnosti i obrazovanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS