m:tel dio konferencije Digital Future Forum BiH 2026

Cyber bezbjednost i digitalna budućnost u fokusu konferencije

Izvor: m:tel

U Sarajevu je 17. juna održana konferencija „Digital Future Forum BiH 2026“, koja je okupila predstavnike institucija, privrede, akademske zajednice i stručnjake iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem razmjene iskustava i razgovora o najvažnijim izazovima i prilikama koje donosi digitalna transformacija.

Konferenciju je organizovala IKT Asocijacija Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a program je bio posvećen temama digitalne transformacije, zaštite podataka, primjene vještačke inteligencije, informacione bezbjednosti i mogućnostima korištenja fondova Evropske unije za digitalni razvoj.

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel bila je dio ovog značajnog događaja kroz učešće Damira Savića, eksperta za prodaju poslovnih rješenja, koji je učestvovao u panel diskusiji u okviru tematskog bloka „Cyber Security & Data Protection“. U okviru istog bloka, Nebojša Jovović, SOC Team Lead u kompaniji PULSEC, održao je stručno predavanje iz oblasti cyber bezbjednosti.

Kroz razmjenu iskustava i stručnih znanja, kompanija m:tel nastavlja da doprinosi razvoju sigurnijeg i otpornijeg digitalnog okruženja za poslovne korisnike i institucije u Bosni i Hercegovini.

(m:tel)