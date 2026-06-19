Filmske misterije, „Kuća zmaja“ i daleke avanture - ne propustite nove m:tel TV preporuke

Na m:tel TV platformama očekuje vas bogat izbor sadržaja. Pripremite se za uzbudljive filmske priče, epske sukobe u Vesterosu i fascinantna putovanja na najudaljenije destinacije svijeta.

Izvor: m:tel

U psihološkom trileru „Drugi čovjek“ (The Other Man, 2008), potraga za istinom o preminuloj supruzi pretvara se u opasnu igru tajni i obmana. Film možete pogledati na kanalu Superstar u petak, 19. juna, od 18.25 časova.

Nakon iznenadne smrti supruge Lise (Laura Linney), uspješni biznismen Piter (Liam Neeson) otkriva da je žena koju je volio godinama vodila tajni život. Tragovi ga vode u Milano, gdje odlučuje da pronađe Ralfa (Antonio Banderas), muškarca s kojim je Lisa bila u vezi. Dok skriva svoj pravi identitet i postepeno se zbližava sa čovjekom kojeg smatra odgovornim za svoju bol, Piter ulazi u složenu psihološku igru ispunjenu tajnama, ljubomorom i neočekivanim otkrićima.

U hvaljenoj drami „Prva krava“ (First Cow, 2019), neobično prijateljstvo između kuhara i kineskog doseljenika postaje početak njihove potrage za boljim životom na američkom Zapadu. Film možete pogledati na kanalu Cinemax u nedjelju 21. juna od 20.00 časova.

Izvor: m:tel

Smještena u Oregon početkom 19. vijeka, ova hvaljena drama prati usamljenog kuhara Otiša „Cookieja“ Figowitza, koji upoznaje kineskog imigranta King-Lua. Njih dvojica sklapaju prijateljstvo i pokreću mali posao koji bi im mogao donijeti prosperitet, ali i nevolje. Kroz jednostavnu, ali dirljivu priču, film donosi toplu priču o prijateljstvu, snovima i snalaženju na surovoj američkoj granici. Kritičari su film svrstali među najbolje filmove 2020. godine, a publiku je osvojio toplom i nenametljivom pričom o prijateljstvu, snovima i potrazi za boljim životom.

U horor trileru „Bjekstvo iz sobe“ (Escape Room, 2019), šestoro neznanaca mora da riješi niz opasnih zagonetki kako bi preživjelo smrtonosnu igru iz koje izlaz nije zagarantovan. Film možete pogledati na kanalu Superstar u subotu, 20. juna, od 23.35 časova.

Izvor: m:tel

Privučeni obećanjem o vrijednoj novčanoj nagradi, učesnici prihvataju poziv za učešće u naizgled bezazlenoj igri. Međutim, ubrzo shvataju da se nalaze u smrtonosnoj zamci u kojoj svaka prostorija krije novi izazov i opasnost. Suočeni sa vlastitim strahovima i tajnama iz prošlosti, primorani su da sarađuju i pronađu izlaz prije nego što vrijeme istekne. U glavnim ulogama su Tejlor Rasel, Logan Miler, Džej Elis, Tajler Labin i Debora En Vol.

U romantičnoj drami „Orkanski visovi“ (Wuthering Heights, 2026), zabranjena ljubav između Cathy i Heathcliffa prerasta u snažnu priču o strasti, opsesiji i sudbini. Film možete pogledati na HBO 2 kanalu u ponedjeljak 22. juna od 21.35 časova.

Izvor: m:tel

Nova ekranizacija čuvenog romana Emili Bronte donosi savremenu i vizuelno upečatljivu interpretaciju jedne od najpoznatijih ljubavnih priča u književnosti. U središtu radnje su Cathy i Heathcliff, čija snažna povezanost tokom godina prerasta u odnos obilježen strašću, čežnjom i bolnim životnim izborima. Glavne uloge tumače Margot Robbie i Jacob Elordi, dok režiju potpisuje Emerald Fennell.

Treća sezona serije „Kuća zmaja“ (House of the Dragon) donosi nastavak krvave borbe za Gvozdeni prijesto i sudbinu kuće Targarijen. Premijernu epizodu možete pogledati u ponedjeljak, 22. juna, na HBO-u od 20.00 časova.

Izvor: m:tel

Zasnovana na romanu „Vatra i krv“ Džordža R. R. Martina, serija je smještena gotovo 200 godina prije događaja iz „Igre prijestola“ i prati uspon i pad moćne dinastije Targarijen. Nova sezona nastavlja priču o građanskom ratu poznatom kao Ples zmajeva, u kojem sukob unutar iste porodice prijeti da zauvijek promijeni sudbinu Vesterosa. U glavnim ulogama su Met Smit, Ema D’Arsi i Olivija Kuk.

Prve dve sezone serije „Kuća zmaja“ dostupne su vam na HBO Max striming platformi.

Dokumentarna serija „Najzabačeniji hoteli na svijetu“ (The World's Most Remote Hotels) vodi gledaoce na neka od najneobičnijih i najudaljenijih mjesta za odmor, gdje luksuz poprima sasvim novo značenje. Emisiju možete pogledati na kanalu DOX radnim danima od 20.30 časova.

Izvor: m:tel

Od kućice na drvetu u snježnoj Laponiji i tradicionalnog onsena u Japanu, do pustinjskog salaša u Patagoniji i tvrđave među dinama Ujedinjenih Arapskih Emirata, serija otkriva kako funkcionišu hoteli smješteni daleko od moderne civilizacije. Pored fascinantne arhitekture i netaknute prirode, gledaoci će upoznati i ljude koji stvaraju jedinstvena iskustva za goste na nekim od najizolovanijih lokacija na planeti.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

(m:tel)