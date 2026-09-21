Novi m:tel Dopuna planovi: Više interneta, više razgovora, više slobode

Razgovori, poruke, mobilni internet - svako od nas ima svoje navike i potrebe kada je komunikacija u pitanju.

Izvor: m:tel PR

Upravo zato Dopuna tarifni planovi omogućavaju ti da kao korisnik m:tel prepaid usluge unaprijed isplaniraš komunikaciju i troškove, bilo da ti je potreban plan za cijeli mjesec ili internet i komunikacija na kraći period.

XYnet Dopuna tarife sa različitim planovima i tarifnim opcijima, dodatno su obogaćene sa dva nova mjesečna plana – Dopuna XY plan 50 GB/500 min i Dopuna XY plan 10 GB/300 min.

Ako ti je mobilni internet važan koliko i razgovori, XY plan 50 GB/500 min donosi čak 50 GB mobilnog interneta i 500 minuta razgovora prema svim mrežama u BiH i u romingu u mrežama operatera regiona Zapadnog Balkana. U plan je uključeno i 500 SMS poruka prema svim mrežama, a cijena je 35 KM za 30 dana.

Za one kojima je potreban dobar balans između interneta i razgovora, tu je XY plan 10 GB/300 min. Uz 10 GB mobilnog interneta, 300 minuta i 300 SMS poruka, ovaj plan pruža ti sve što je potrebno za svakodnevnu komunikaciju, takođe uz korišćenje u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Cijena plana je 25 KM za 30 dana.

U cijenu oba plana uključena je i mjesečna naknada za korišćenje m:tel mobilne mreže. Planovi su obnovljivi, pa možeš da računaš na kontinuitet komunikacije, bez potrebe da svakog mjeseca iznova biraš plan.

Izaberi količinu interneta i minuta koja ti odgovara, isplaniraj mjesečne potrebe i koristi komunikaciju bez brige o tome da li će ti zatrebati više interneta, razgovora ili poruka. Jer kada imaš plan za sve, imaš i više slobode da komunikaciju prilagodiš sebi.

Najjednostavniji način da već sad isprobaš Dopuna tarifne planove jeste da ih aktiviraš putem servisa Moj meni *100#, putem sajta www.mtel.ba ili koristeći m:go aplikaciju.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.