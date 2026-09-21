logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi m:tel Dopuna planovi: Više interneta, više razgovora, više slobode

Novi m:tel Dopuna planovi: Više interneta, više razgovora, više slobode

Izvor Promo
0

Razgovori, poruke, mobilni internet - svako od nas ima svoje navike i potrebe kada je komunikacija u pitanju.

Novi m:tel Dopuna planovi: 50 GB i 500 minuta za 35 KM Izvor: m:tel PR

Upravo zato Dopuna tarifni planovi omogućavaju ti da kao korisnik m:tel prepaid usluge unaprijed isplaniraš komunikaciju i troškove, bilo da ti je potreban plan za cijeli mjesec ili internet i komunikacija na kraći period.

XYnet Dopuna tarife sa različitim planovima i tarifnim opcijima, dodatno su obogaćene sa dva nova mjesečna plana – Dopuna XY plan 50 GB/500 min i Dopuna XY plan 10 GB/300 min.

Ako ti je mobilni internet važan koliko i razgovori, XY plan 50 GB/500 min donosi čak 50 GB mobilnog interneta i 500 minuta razgovora prema svim mrežama u BiH i u romingu u mrežama operatera regiona Zapadnog Balkana. U plan je uključeno i 500 SMS poruka prema svim mrežama, a cijena je 35 KM za 30 dana.

Za one kojima je potreban dobar balans između interneta i razgovora, tu je XY plan 10 GB/300 min. Uz 10 GB mobilnog interneta, 300 minuta i 300 SMS poruka, ovaj plan pruža ti sve što je potrebno za svakodnevnu komunikaciju, takođe uz korišćenje u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Cijena plana je 25 KM za 30 dana.

U cijenu oba plana uključena je i mjesečna naknada za korišćenje m:tel mobilne mreže. Planovi su obnovljivi, pa možeš da računaš na kontinuitet komunikacije, bez potrebe da svakog mjeseca iznova biraš plan.

Izaberi količinu interneta i minuta koja ti odgovara, isplaniraj mjesečne potrebe i koristi komunikaciju bez brige o tome da li će ti zatrebati više interneta, razgovora ili poruka. Jer kada imaš plan za sve, imaš i više slobode da komunikaciju prilagodiš sebi.

Najjednostavniji način da već sad isprobaš Dopuna tarifne planove jeste da ih aktiviraš putem servisa Moj meni *100#, putem sajta www.mtel.ba ili koristeći m:go aplikaciju.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS