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Jedna aplikacija za više svakodnevnih potreba: upoznajte m:GO

Jedna aplikacija za više svakodnevnih potreba: upoznajte m:GO

Autor m:tel
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Od kontrole potrošnje i plaćanja računa, preko dopune i dodatnog interneta, do parkinga i roming opcija – m:GO aplikacija korisnicima donosi praktičan način za upravljanje mobilnim uslugama, na jednom mjestu.

m:go aplikacija Izvor: m:tel

Korisnici Dopuna i Kombinuj usluga putem aplikacije mogu provjeriti potrošnju, dopuniti račun i aktivirati dodatni internet kada im zatreba.

Korisnicima Postpaid usluga omogućeni su pregled i plaćanje mjesečnih računa, dok opcija „Pokloni NET” pruža mogućnost da dodatne gigabajte poklone drugom m:tel prepaid ili postpaid korisniku.

Alikacija m:GO olakšava i svakodnevne obaveze van kuće, pa vozači parking mogu platiti u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Za one koji putuju, aplikacija donosi jednostavno upravljanje roming opcijama, kao i mogućnost kupovine eSIM Travel paketa za mobilni internet u inostranstvu, bez potrebe za fizičkom SIM karticom. Prije kupovine potrebno je samo provjeriti podržava li uređaj eSIM tehnologiju.

Dodatnu praktičnost donosi i usluga Siguran NET, koja pruža dodatni sloj zaštite pri korišćenju mobilnog i kućnog interneta, uz upozorenja na sumnjive linkove, lažne web-stranice i druge potencijalne internet prijetnje.

Bilo da je riječ o svakodnevnoj provjeri potrošnje, potrebi za dodatnim internetom ili pripremi za putovanje, m:GO objedinjuje različite funkcionalnosti koje m:tel korisnicima olakšavaju korišćenje usluga - bilo da su kod kuće, na poslu, u gradu ili na putovanju.

m:GO je dostupna za besplatno preuzimanje putem Google Play Store-a,App Store-a ili Huawei AppGallery-ja.

(m:tel)

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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