m:tel TV preporuke: I ove sedmice biramo odlične filmove

m:tel TV platforme i za narednu sedmicu donose raznovrstan serijski i filmski program, bogatu ponudu sportskih događaja i drugih televizijskih sadržaja.

Izvor: m:tel

U subotu 12. septembra 2026. godine u 15.00 časova možete pogledati komediju „Dvije istinske ljubavi“ na TV Pink Romance.

Ema i Džesi žive savršen život zajedno, sve dok Džesi ne nestane u tragičnoj helikopterskoj nesreći na njihovu prvu godišnjicu braka. Četiri godine kasnije, Ema je ponovo pronašla sreću i sprema se da se uda za svog najboljeg prijatelja kada se Džesi ponovo pojavi, okrećući joj svijet naglavačke i ostavljajući je rastrgnutu između dvije velike ljubavi.

Akcioni film „Uhvati Gringa“ na programu je u nedjelju 13. septembra 2026. u 23.10 časova na TV Prva.

Izvor: m:tel

Kriminalac sa dugim stažom juri u autu prema meksičkoj granici kako bi pobjegao policiji i uživao u dugom godišnjem odmoru zahvaljujući uspješno odrađenom poslu, ali ništa ne ispada kako je planirao... Završava u ozloglašenom zatvoru "El Pueblito” u kojem društvo iza rešetaka kontrolišu zatvorenici. Droga se prodaje bez skrivanja, posjete su dopuštene stalno, ako su čuvari potplaćeni. U preživljavanju će mu pomoći neko ko poznaje taj svijet - devetogodišnjak...

Na TV kanalu Star Movies u utorak 15. septembra u 22.10 časova možete pogledati akcioni triler „Lovac ubica“.

Izvor: m:tel

Kapetan američke podmornice udružuje se sa elitnim timom američkih foka, kako bi spasili ruskog predsjednika koga je kidnapovao pobunjeni general.

Film „Ranjeno srce“ je snažna i emotivna triler-drama. Možete je pogledati u srijedu 16. septembra u 23.50 časova na FILMBOX+love&crime.

Izvor: m:tel

Mej je povučena i smirena instruktorka joge koja živi mirnim i uređenim životom. Kada konačno pronađe svoju davno izgubljenu biološku sestru Šivu, njen svijet počinje da se mijenja. Šiva je snalažljiva, ali naivna mlada žena zarobljena u svijetu prostitucije i nalazi se u nasilnoj vezi. U želji da zaštiti i spasi sestru, Mej se sve više udaljava od svog dotadašnjeg života i biva uvučena u Šivin haotični svijet nasilja i kriminala.

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