m:tel IPTV: Savršen sadržaj za svakoga

Gledajte najbolje TV sadržaje na novom televizoru

Izvor: m:tel

Najaktuelnije serije, filmski hitovi i sadržaji za cijelu porodicu uvijek su dobar izbor za opuštanje i zajedničke trenutke. Zato m:tel i ovog mjeseca u vaše domove donosi bogatu TV ponudu, uz dodatnu pogodnost za ljubitelje domaćih filmskih i serijskih sadržaja – poklon TS Media videoteku.

Za još bolje iskustvo gledanja, ovog mjeseca predlažemo vam i ponudu uređaja koje možete kupiti uz mogućnost plaćanja na mjesečne rate:

• Sony Google TV 43’’– 49,96 KM mjesečno

• LG Smart TV 43’’ – 22 KM mjesečno

• Tesla Smart TV 32’’– za samo 10,17 KM mjesečno.

Bez obzira na to da li birate veći ekran za pravi filmski doživljaj ili kompaktan Smart TV za svakodnevno uživanje, uz m:tel možete spojiti kvalitetan TV sadržaj i uređaj koji odgovara vašim potrebama.

A kada poželite da pauzirate program, premotate sadržaj, vratite se na ono što ste propustili ili jednostavno izaberete šta ćete gledati, m:tel IPTV platforma omogućava da televiziju prilagodite svom ritmu.

Izaberite svoj TV, pronađite film ili seriju po svom ukusu i pripremite se za večernje opuštanje uz sadržaj koji volite. Uz m:tel IPTV, dobar program uvijek je nadohvat ruke.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.

(m:tel)