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m:tel IPTV: Savršen sadržaj za svakoga

m:tel IPTV: Savršen sadržaj za svakoga

Autor m:tel
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Gledajte najbolje TV sadržaje na novom televizoru

m:tel ponuda televizora Izvor: m:tel

Najaktuelnije serije, filmski hitovi i sadržaji za cijelu porodicu uvijek su dobar izbor za opuštanje i zajedničke trenutke. Zato m:tel i ovog mjeseca u vaše domove donosi bogatu TV ponudu, uz dodatnu pogodnost za ljubitelje domaćih filmskih i serijskih sadržaja – poklon TS Media videoteku.

Za još bolje iskustvo gledanja, ovog mjeseca predlažemo vam i ponudu uređaja koje možete kupiti uz mogućnost plaćanja na mjesečne rate:

Sony Google TV 43’’– 49,96 KM mjesečno
LG Smart TV 43’’ – 22 KM mjesečno
Tesla Smart TV 32’’– za samo 10,17 KM mjesečno.

Bez obzira na to da li birate veći ekran za pravi filmski doživljaj ili kompaktan Smart TV za svakodnevno uživanje, uz m:tel možete spojiti kvalitetan TV sadržaj i uređaj koji odgovara vašim potrebama.

A kada poželite da pauzirate program, premotate sadržaj, vratite se na ono što ste propustili ili jednostavno izaberete šta ćete gledati, m:tel IPTV platforma omogućava da televiziju prilagodite svom ritmu.

Izaberite svoj TV, pronađite film ili seriju po svom ukusu i pripremite se za večernje opuštanje uz sadržaj koji volite. Uz m:tel IPTV, dobar program uvijek je nadohvat ruke.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.

(m:tel)

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