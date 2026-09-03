Jedan pokreće drugi: Novi Galaxy iz S ili Z serije donosi vam Galaxy A57 na poklon!

Poklon vrijedan čak 1.129 KM uz odabrane Galaxy modele iz m:tel ponude

Izvor: Promo

Bilo da želite vrhunske performanse Galaxy S serije ili inovativni preklopni dizajn Galaxy Z modela, uz novi telefon dobićete atraktivni telefon iz omiljene A serije.

Izaberite jedan od modela iz premijum Galaxy S serije: Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra ili Galaxy S26 FE, ili jedan od vrhunskih preklopnih modela Galaxy Z serije: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ili Galaxy Z Fold8 Ultra - i Galaxy A57 dobijate na poklon!

Model koji osvaja već na prvi pogled, Galaxy A57 pomjera granice svoje klase. Unaprijeđeni Nightography režim i napredna obrada fotografija omogućavaju jasne i detaljne snimke čak i u zahtjevnim uslovima osvjetljenja.

Uz m:tel Pretplata tarife izaberite jedan od ponuđenih modela i ostvarite pravo na Galaxy A57. Požurite, jer ova posebna ponuda traje do 30. septembra 2026. godine ili do isteka zaliha.

Za ostvarivanje prava na poklon potrebno je da nakon kupovine izvršite registraciju putem web stranice https://promo.samsungmobile.info/bado 21. oktobra 2026. godine.

Izaberite svoj Galaxy S ili Galaxy Z i uživajte u dvostrukoj Galaxy priči.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.