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m:tel uz dva kluba i jednu porodicu

m:tel uz dva kluba i jednu porodicu

Izvor Promo
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Kompaniji m:tel uručena zahvalnica za doprinos razvoju odbojkaškog kluba Borac.

m:tel uz dva kluba i jednu porodicu Izvor: m:tel

Odbojkaški klub Borac proslavio je četvrt vijeka, a Ženski odbojkaški klub Borac pet godina postojanja i rada. Tim povodom u Banjalučkoj dvorani Borik okupili su se bivši igrači, treneri, članovi uprave, ali i brojni gosti i prijatelji, da na jednom mjestu evociraju uspomene o razvoju “crveno-plave” odbojkaške porodice, ali i utvrde planove i aktivnosti za naredni period.

Jedinstveni su u ocjeni da će spremni ući u naredne prvenstvene utakmice. Ovo nezaboravno i svečano veče bilo je i prilika da se povodom obilježavanja rođendana zaslužnim kompanijama uruče zahvalnice i priznanja za razvoj odbojke.

Kompaniji m:tel je uručena zahvalnica za doprinos razvoju odbojkaškog sporta u Banjaluci, koji okuplja prije svega banjalučku mladost, željnu uspjeha i njegovanja pozitivnih sportskih vrijednosti među sportistima regiona.

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Tagovi

m:tel OK Borac

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