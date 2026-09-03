m:tel uz dva kluba i jednu porodicu

Kompaniji m:tel uručena zahvalnica za doprinos razvoju odbojkaškog kluba Borac.

Izvor: m:tel

Odbojkaški klub Borac proslavio je četvrt vijeka, a Ženski odbojkaški klub Borac pet godina postojanja i rada. Tim povodom u Banjalučkoj dvorani Borik okupili su se bivši igrači, treneri, članovi uprave, ali i brojni gosti i prijatelji, da na jednom mjestu evociraju uspomene o razvoju “crveno-plave” odbojkaške porodice, ali i utvrde planove i aktivnosti za naredni period.

Jedinstveni su u ocjeni da će spremni ući u naredne prvenstvene utakmice. Ovo nezaboravno i svečano veče bilo je i prilika da se povodom obilježavanja rođendana zaslužnim kompanijama uruče zahvalnice i priznanja za razvoj odbojke.

Kompaniji m:tel je uručena zahvalnica za doprinos razvoju odbojkaškog sporta u Banjaluci, koji okuplja prije svega banjalučku mladost, željnu uspjeha i njegovanja pozitivnih sportskih vrijednosti među sportistima regiona.