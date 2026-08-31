Početak školske godine nas podsjeća na dodatni oprez u saobraćaju

m:tel poručuje: Ostavi telefon dok voziš!

Izvor: m:tel PR

Ljeto se bliži kraju, raspusti se završavaju, a školske torbe polako dobijaju svoje mjesto na dječjim leđima. Već od utorka, 1. septembra, ulice će ponovo biti pune djece koja žure prema školi, roditelja koji ih ispraćaju, autobusa, automobila i biciklista. Za vozače to znači i jednu važnu stvar – vrijeme je za dodatni oprez.

Prvi dan škole uvijek nosi posebnu energiju. Djeca su uzbuđena zbog ponovnog susreta sa drugarima, pričaju dok hodaju, razmišljaju o časovima i često ni ne primjećuju sve što ih okružuje. Njihova pažnja nije uvijek usmjerena na ono što se dešava u saobraćaju. Zato naša mora biti.

U svakodnevnoj žurbi lako je pomisliti da ćemo samo na trenutak provjeriti poruku, odgovoriti na poziv ili pogledati obavještenje. Ipak, upravo tih nekoliko sekundi može biti dovoljno da ne primijetimo opasnost.

Bezbjednost u saobraćaju počinje malim odlukama koje donosimo svakog dana. Na to podsjeća i aktuelna m:tel kampanja “Ostavi telefon dok voziš”, koja se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Auto-moto savezom Republike Srpske uz podršku medija.

Zato već sutra, kada školska zvona označe početak nove školske godine, usporimo, sklonimo telefon i obratimo dodatnu pažnju – jer nijedna poruka, poziv ili obavještenje nisu važniji od nečijeg života.