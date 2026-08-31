logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Početak školske godine nas podsjeća na dodatni oprez u saobraćaju

Početak školske godine nas podsjeća na dodatni oprez u saobraćaju

Izvor Promo
0

m:tel poručuje: Ostavi telefon dok voziš!

m:tel početak škole Izvor: m:tel PR

Ljeto se bliži kraju, raspusti se završavaju, a školske torbe polako dobijaju svoje mjesto na dječjim leđima. Već od utorka, 1. septembra, ulice će ponovo biti pune djece koja žure prema školi, roditelja koji ih ispraćaju, autobusa, automobila i biciklista. Za vozače to znači i jednu važnu stvar – vrijeme je za dodatni oprez.

Prvi dan škole uvijek nosi posebnu energiju. Djeca su uzbuđena zbog ponovnog susreta sa drugarima, pričaju dok hodaju, razmišljaju o časovima i često ni ne primjećuju sve što ih okružuje. Njihova pažnja nije uvijek usmjerena na ono što se dešava u saobraćaju. Zato naša mora biti.

U svakodnevnoj žurbi lako je pomisliti da ćemo samo na trenutak provjeriti poruku, odgovoriti na poziv ili pogledati obavještenje. Ipak, upravo tih nekoliko sekundi može biti dovoljno da ne primijetimo opasnost.

Bezbjednost u saobraćaju počinje malim odlukama koje donosimo svakog dana. Na to podsjeća i aktuelna m:tel kampanja “Ostavi telefon dok voziš”, koja se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Auto-moto savezom Republike Srpske uz podršku medija.

Zato već sutra, kada školska zvona označe početak nove školske godine, usporimo, sklonimo telefon i obratimo dodatnu pažnju – jer nijedna poruka, poziv ili obavještenje nisu važniji od nečijeg života.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS