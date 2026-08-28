Vrijeme je za opuštanje ispred TV ekrana

Uživajte uz m:tel TV preporuke

Izvor: PROMO/TS Media

Najbolji spas od vrućina je u prijatno rashlađenoj prostoriji uz kvalitetan TV sadržaj koji vam donosi m:tel IPTV.

Najveći izbor domaćih serija i filmova nalazi se u TS Media videoteci. Za vikend ispred nas predlažemo da pogledate film „Usta puna zemlje“.

Film Puriše Đorđevića prati Marka kroz život, od djetinjstva do zrelog doba, kroz borbu, gubitke i izazove. Kroz nesvakidašnje situacije i introspektivne trenutke, junak istražuje izgubljenu duhovnost i otkriva snagu lične slobode, u priči duboko ukorjenjenoj u antifašizmu.

U nedjelju 30. avgusta na kanalu HBO 3 u 22.20 časova pogledajte film „Računovođa“.

Izvor: HBO

Ben Aflek je šarmantni genije za matematiku čija spoljašnjost smirenog računovođe sa naočarima krije mračnu tajnu: pod paravanom male računovodstvene firme, on radi za neke od najopasnijih kriminalnih organizacija na svijetu.

Prvog dana septembra na kanalu Cinemax, u 20.30 časova ljubitelje naučne fantastike očekuje film “Početak”.

Izvor: Cinemax

Riječ je o psihološkoj SF akciji o lopovu koji ima sposobnost da ulazi u snove drugih. Dom Kob (Leonardo Dikaprio) ne krade predmete, on krade ideje. U svijetu korporatine špijunaže on je ultimativno oružje.

U četvrtak 3. septembra na HBO Max dolazi dugo očekivani dokumentarac “Epstinovi dosijei: Mreža zla”.

Izvor: HBO Max

Ovaj 90 minutni dokumentarni film prati uspon, djelovanje, mrežu i konačan pad Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika optuženog za vođenje dugogodišnje mreže seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima, u kojoj su tokom niza godina iskorišćavane maloljetne djevojke.

Dokumentarni film istražuje i navodno propuštene prilike, kao i institucionalne propuste u policijskom, pravosudnom i širem društvenom sistemu, koji su doprinijeli tome da se njegove kriminalne aktivnosti godinama odvijaju gotovo neometano.

Ljubitelji putopisa i dokumentarnih emisija o putovanjima i gastronomiji u okviru m:tel TV ponude pronašli su svoj omiljeni kanal - Balkan Trip.

Izvor: PROMO/BalkanTrip

Upravo na ovom kanalu pronaći ćete i emisiju „Gurman“ posvećenu iskrenim ljubiteljima hrane i pića, a koja prati Dejana Dragićevića, velikog gurmana, ljubitelja hortikulture, bivšeg košarkaša, u potrazi za specijalitetima svih vrsta.

On u svakoj epizodi kao domaćina ima nekog prijatelja ili poznatu ličnost koja ga vodi u svoje dvije omiljene kafane, a na putu do lokala i u njemu, razmijenjuju razna kafanska iskustva i anegdote. Za Dejana je mapa Balkana jedan veliki jelovnik.

Najaktuelnije serije, filmski hitovi i najpopularniji sportski događaji najbolje se prate na velikim ekranima, a aktuelnu ponudu potražite ovdje.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.