m:tel TV preporuke: Kraj avgusta u znaku dobrih i uzbudljivih filmova

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Izvor: STAR TV

U subotu, 22. avgusta na TV kanalu Star možete pogledati spektakularnu dramu „Veliki Getsbi“ u 14.55 časova.

Radnja filma Veliki Getsbi prati misterioznog milionera Džeja Getsbija (Leonardo Di Kaprio) i njegovu opsesivnu ljubav prema bogatoj Dejzi Bjukenon (Keri Maligan). Film je raskošna adaptacija čuvenog romana F. Skota Ficdžeralda, smještena u burne dvadesete godine prošlog vijeka.

Izvor: Pink Movies

Film „Izdaja“ je izuzetno napet akcioni film sa nevjerovatnim zapletom u sferi špijunaže. Možete ga pogledati u nedjelju, 23. avgusta 2026. godine u 13.00 časova na Pink Movies.

Ona je agent tajne ogranizacije i želi osvetu. Malori Kejn je unajmljena od strane brojnih globalnih jedinica da obavlja poslove koje vlade ne smiju da odobre, a za koje predsjednici država radije ne bi znali. Ovo je napeta priča o špijunaži i izdaji, vrhunskoj operativki koja se izvrsno snalazi u međunarodnoj igri, opasnoj kad otkrije da ju je iznevjerio neko blizak.

Izvor: TV AMC/Promo

Na TV kanalu AMC u ponedjeljak, 24. avgusta u 15.55 časova preporučujemo laganu dramsku komediju, film „Djevojka mog brata”.

Den je otac troje dece koji nakon što je ostao udovac sam brine o njima. Kada u knjižari sretne prelijepu ženu, ona ga trenutno očara, a ono što ni on ni ona ne znaju u tom trenutku, jeste da je ona djevojka njegovog brata.

Izvor: HBO

U srijedu, 26. avgusta 2026. godine na TV kanalu HBO u 15.45 časova možete pogledati dramu „Ana Karenjina“.

Od proslavljenog reditelja Džoa Rajta stiže vizuelno zadivljujuća ekranizacija čuvene priče Lava Tolstoja koja istražuje nalet ljubavi i složenost ljudske prirode. Priča je smještena u sumrak Ruskog carstva, a Anu Karenjinu u filmu igra Kira Najtli, nominovana za Oskara, rastrzana između svog supruga Karenjina (Džad Lo) i svog ljubavnika Vronskog (Aron Tejlor-Džonson).

Izvor: eurosport

A za ljubitelje sporta i biciklizma, stiže još jedan sportski spektakl - 81. izdanje trke La Vuelta koje počinje 22. avgusta. Svih 21 etapa moći ćete da pratite uživo na Eurosportu i HBO Max-u. Posljednji Grand Tur sezone trajaće do 13. septembra, kada će najbolji biciklisti svijeta u Granadi završiti borbu za čuvenu crvenu majicu.

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