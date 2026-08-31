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Veliki početak za nove školske avanture uz podršku kompanije m:tel

Veliki početak za nove školske avanture uz podršku kompanije m:tel

Izvor Promo
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"Veliki početak" 31. avgusta u Parku „Mladen Stojanović“ okupiće banjalučke školarce uz igru, druženje, edukativne radionice i poklone.

Veliki početak za nove školske avanture uz podršku kompanije m:tel Izvor: Mtel PR/Grad Banjaluka

Nova školska godina počinje uz druženje, igru i dobro raspoloženje – a upravo takav će biti i „Veliki početak” koji organizuje Gradska Uprava Banjaluka, a koji će 31. avgusta od 18 časova okupiti školarce na platou kod sportske dvorane u Parku „Mladen Stojanović” u Banjaluci.

Kompanija m:tel i ove godine podržava ovaj događaj, koji mališanima donosi raznovrstan program i edukativne radionice. U m:tel kutku školarce će kao i svake godine dočekati zanimljivi sadržaji i pokloni.

Početak nove školske godine ujedno je i pravi trenutak za podsjetnik na važnost bezbjednog ponašanja u saobraćaju. Zato m:tel i ovog puta šalje jasnu poruku svim vozačima da uključe pažnju i ostave telefon dok voze!

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