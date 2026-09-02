Kompanija m:tel renovirala i opremila računarsku učionicu Saobraćajnog fakulteta u Doboju

Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja Memoranduma o saradnji, partnerstvo kompanije m:tel i Saobraćajnog fakulteta u Doboju dobilo konkretan rezultat – studentima na raspolaganju savremeno opremljena učionica, m:stipendije i stručna praksa

Izvor: m:tel PR

Kada se znanje poveže sa savremenom tehnologijom i prilikama za praktično iskustvo, studenti dobijaju više prostora da razvijaju svoje potencijale. Upravo sa tom idejom kompanija m:tel nastavlja saradnju sa Saobraćajnim fakultetom u Doboju, podržavajući obrazovanje i stvaranje boljih uslova za buduće stručnjake.

Kao rezultat Memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji, koji su kompanija m:tel i Saobraćajni fakultet u Doboju potpisali prošle godine, 2. septembra 2026. godine svečano je otvorena renovirana računarska učionica uz donaciju računarske opreme.

Ovu donaciju vrijednu više od 125.000 KM dekanu, profesorima i studentima Saobraćajnog fakulteta uručila je generalna direktorka kompanije m:tel, Jelena Trivan.

"Nakon godinu dana i naše prve posete ovom fakultetu kada je bilo mnogo problema i kada nije postojala nada da će im iko pomoći, mi dolazimo da otvorimo modernu učionicu, u kojoj će se zahvaljujući savremenom prostoru i opremi raditi međunarodni projekti. Ono što smo prije ove donacije uradili je još važnije, a to je da studenti Saobraćajnog fakulteta u Doboju već imaju mogućnost da konkurišu za m:stipendije, dok su kroz saradnju sa kompanijom m:tel otvorene i mogućnosti za obavljanje stručne prakse i zaposlenja. Dokazali smo da se ljudska reč još uvek poštuje i da ćemo kao m:tel i kao Srbija biti uz ovu decu sve vreme. Ova pomoć ne treba da se meri novcem već ljubavlju i pažnjom jer se ova saradnja ne završava današnjim presecanjem vrpce", izjavila je Trivan.

Izvor: m:tel PR

Dekan Saobraćajnog fakulteta, prof. dr Miroslav Kostadinović je generalnoj direktorki m:tel-a, Jeleni Trivan uručio i posebnu zahvalnicu istakavši značaj ove podrške.

"Za studente našeg fakulteta, nova učionica predstavlja mnogo više od renoviranog prostora. Savremena računarska oprema omogućiće im kvalitetnije uslove za rad, razmjenu studenata, rad na projektima i više praktičnih aktivnosti. Značaj ove donacije je i prilika da vidimo kako društveno odgovorne kompanije prepoznaju potrebe obrazovanja. Sa ovako modernom učionicom mi postajemo baza znanja, a ne samo prolazna stanica kroz koju studenti prolaze i odlaze u druge zemlje", izjavio je Kostadinović.

Da je opremanje ove učionice omogućilo još bolji rad i uslove za studiranje potvrdila su i Ivana Lazić studentkinja 4. godine ovog fakulteta uz posebnu zahvalnost što je Saobraćajni fakultet u Doboju postao dio m:tel porodice.

Saradnja kompanije m:tel i Saobraćajnog fakulteta u Doboju tako dobija svoj puni smisao. Kompanija m:tel će i u narednom periodu nastaviti da podržava obrazovanje, mlade i razvoj njihovih znanja i vještina, gradeći partnerstva sa obrazovnim institucijama koja donose konkretne i dugoročne koristi za studente i zajednicu.