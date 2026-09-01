Nikad jednostavnije do novog telefona: NLB i m:tel donose 10% popusta i kupovinu do 24 rate

NLB Banka Banja Luka i kompanija m:tel kontinuirano nadograđuju partnerstvo usmjereno na pružanje konkretnih pogodnosti klijentima, uz sigurnost bezgotovinskog plaćanja i inovativna digitalna rješenja koja svakodnevne finansijske odluke čine jednostavnijim.

Izvor: Promo

Nova faza saradnje ozvaničena je potpisivanjem sporazuma o saradnji između Gorana Babića, predsjednika Uprave NLB Banke Banja Luka i Dejana Jokića, izvršnog direktora za finansije kompanije m:tel.

Prva u nizu zajedničkih aktivnosti donosi dvostruki benefit za korisnike NLB kreditnih kartica i NLB mKlik aplikacije. Ukoliko razmišljate o zamjeni postojećeg ili kupovini novog mobilnog telefona, do 15. decembra možete ostvariti 10% popusta na kupovinu mobilnih telefona u svim m:tel prodajnim mjestima, uz dodatnu fleksibilnost plaćanja na rate.

Izvor: Promo

Kupovinu je moguće realizovati na dva načina:

• Do 12 rata direktno na POS terminalu prilikom kupovine u bilo kojoj m:tel poslovnici u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

• Od 2 do 24 rate putem opcije „Podijeli na rate“ u NLB mKlik aplikaciji, brzo, jednostavno i sigurno, bez dodatne dokumentacije i odlaska u poslovnicu.

Zahvaljujući savremenim digitalnim rješenjima NLB Banke Banja Luka, klijenti mogu u svega nekoliko klikova prilagoditi otplatu svojim mogućnostima i zadržati potpunu kontrolu nad ličnim finansijama. Proces je jednostavan, transparentan i dostupan direktno putem NLB mKlik aplikacije, pružajući dodatnu sigurnost i praktičnost prilikom svakodnevne kupovine.

Ova pogodnost omogućava korisnicima lakše planiranje troškova i izbor uređaja koji najbolje odgovara njihovim potrebama, bilo da je riječ o komunikaciji, obrazovanju, poslu ili korištenju najnovijih digitalnih tehnologija.

Više informacija na: nlb-rs.ba