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Počinje „Adria Sports“ konferencija uz podršku kompanije m:tel

Počinje „Adria Sports“ konferencija uz podršku kompanije m:tel

Izvor Promo
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U Banjaluci će naredna dva dana biti održana druga po redu „Adria Sports“ konferencija koja će okupila brojne poznate ličnosti iz svijeta sporta, biznisa, medija i marketinga.

Adria Sports Conference Izvor: Adria sports conference

Među učesnicima ove regionalne konferencije su Svetislav Pešić, Vitor Baija, Uroš Medić, Ivan Miljković, Nemanja Majdov i drugi.

Ideja je da učesnici konferencije, među kojima su i brojni gosti iz Evrope i regiona, iz prve ruke saznaju kako se stiže do šampionskog uspjeha, ali i koje zamke vrebaju na tom putu. Na konferenciji će biti organizovani brojni tematski paneli na kojima će sportski velikani govoriti o putu koji su prošli kako bi ostavili zlatni trag u svijetu sporta, marketinga, biznisa i medija.

Kompanija m:tel je podržala organizaciju ovog skupa koji se pozicionirao kao jedan od vodećih događaja na ovu temu.

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Adria Sports Conference m:tel

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