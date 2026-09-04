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m:tel TV preporuke: početak septembra u znaku dobrih filmova

m:tel TV preporuke: početak septembra u znaku dobrih filmova

Izvor Promo
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Raznovrstan serijski i filmski program, bogata ponuda sportskih događaja i drugih televizijskih sadržaja - sve to na m:tel TV platformama.

m:tel TV preporuke: početak septembra u znaku dobrih filmova Izvor: STAR life

U subotu 5. septembra 2026. godine u 20.00 časova možete pogledati dramsku komediju, film „Ulični tango“ na TV Star Life o plesaču s Menhetna koji se posvećuje podučavanju plesa šarolikoj grupi problematičnih njujorških srednjoškolaca.

Kada Dulaine počne da podučava ples grupu problematičnih njujorških srednjoškolaca, njegovi klasični plesni koraci nailaze na otpor učenika odraslih uz hip-hop kulturu. Međutim, početno nepovjerenje postepeno prerasta u zajedničku strast prema plesu, a spajanjem klasičnih plesova i hip-hopa nastaje potpuno novi stil. Dulaine učenicima postaje mnogo više od učitelja plesa – postaje mentor koji ih priprema za veliko plesno takmičenje i pomaže im da steknu samopouzdanje i vjeru u sebe.

Izvor: Pink Action

Film „Veliki pohod“ je uzbudljiva akciona drama, koja će biti emitovana u nedjelju 6. septembra u 23.00 časa na TV kanalu Pink Action.

Pred kraj Drugog svjetskog rata, američki vojnici kreću u izuzetno opasnu misiju duboko iza neprijateljskih linija na Filipinima. Njihov cilj je da iz logora Kabanatuan oslobode više od 500 ratnih zarobljenika, a pred njima je jedna od najsmjelijih spasilačkih akcija u američkoj vojnoj istoriji.

Izvor: Viasat kino

Film „Vašar taštine“ je fenomenalna drama koja govori o domišljatostima uzdizanja u hijerarhiji britanskog kraljevstva u 19. vijeku. Možete ga pogledati u utorak 8. septembra u 12.40 časova na TV Viasat Kino.

Odrastajući u siromaštvu u Londonu, ambiciozna i snalažljiva Beki Šarp, koju tumači Ris Viderspun, odlučna je da sebi obezbijedi mjesto u visokom društvu. Koristeći šarm i inteligenciju, kreće na put ka društvenom vrhu, ali joj ljubav i životne okolnosti komplikuju pažljivo skovane planove.

Izvor: TV HBO 2

U srijedu 9. septembra na TV HBO 2 očekuje nas još jedna sjajna komedija, „Proslave i prijatelji“ u 17.45 časova.

Deset prijatelja prolazi kroz ljubav i tajne tokom tri godine i sedam zabava. Elen je u vezi sa Sebastijanom, koji je oženjen Evom. Između Rolfa i Dine sijevaju varnice, dok se Mareike i Adam muče. Maja želi djecu, ali je Natali neodlučna. Maks bi volio Elen kada bi mu ona to dozvolila. Nižu se ljubavi, svađe i slavlja - sve dok jedan preokret sudbine ne podsjeti sve na ono što je zaista važno.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

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