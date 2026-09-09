m:SAT - dobra zabava uvijek pronađe put do vas

Samo 0,99 KM mjesečno godinu dana

Izvor: m:tel

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Omiljeni sadržaji još su bolji na novom televizoru, zato vam izdvajamo tri odlična modela po sjajnim cijenama.

Ako filmske hitove i sportske prenose volite gledati na velikom ekranu, LG 50UA75003LA (Smart) donosi 50 inča za još bolji doživljaj, uz mjesečnu ratu od 30 KM.

Za svakodnevno uživanje, TCL 43V6C (GOOGLE TV) nudi odličnu kombinaciju veličine i pametnih funkcija, a dostupan je uz mjesečnu ratu od 21 KM.

Kada vam je potreban televizor za manju prostoriju, spavaću ili dječiju sobu, TESLA 32E325BH predstavlja praktično rješenje uz mjesečnu ratu od samo 8 KM.

Odaberite m:SAT i novi televizor za zabavu baš po vašem ukusu!

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