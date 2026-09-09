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m:SAT - dobra zabava uvijek pronađe put do vas

m:SAT - dobra zabava uvijek pronađe put do vas

Izvor Promo
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Samo 0,99 KM mjesečno godinu dana

m:SAT - dobra zabava uvijek pronađe put do vas Izvor: m:tel

Uživajte u omiljenim serijama, filmovima, sportu i sadržajima za cijelu porodicu gdje god da se nalazite. Uz m:SAT, bogat izbor TV kanala stiže tamo gdje želite - kod kuće, u vikendici ili na bilo kojem mjestu u BiH.

Izaberite m:SAT i prepustite se dobroj zabavi, uz mjesečnu pretplatu od samo 0,99 KM tokom prvih 12 mjeseci.

Omiljeni sadržaji još su bolji na novom televizoru, zato vam izdvajamo tri odlična modela po sjajnim cijenama.

Ako filmske hitove i sportske prenose volite gledati na velikom ekranu, LG 50UA75003LA (Smart) donosi 50 inča za još bolji doživljaj, uz mjesečnu ratu od 30 KM.

Za svakodnevno uživanje, TCL 43V6C (GOOGLE TV) nudi odličnu kombinaciju veličine i pametnih funkcija, a dostupan je uz mjesečnu ratu od 21 KM.

Kada vam je potreban televizor za manju prostoriju, spavaću ili dječiju sobu, TESLA 32E325BH predstavlja praktično rješenje uz mjesečnu ratu od samo 8 KM.

Odaberite m:SAT i novi televizor za zabavu baš po vašem ukusu!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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