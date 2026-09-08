Real Madrid, Arsenal, Barselona u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima

Gledajte na m:tel TV platformama

Izvor: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Nakon pauze, počinje ligaška faze Lige šampiona za sezonu 2026/27, a ljubitelje vrhunskog fudbala već na samom startu očekuju spektakularni evropski mečevi. Prva runda najkvalitetnijeg evropskog fudbala odmah donosi nekoliko velikih duela.

Već u utorak, 8.9. od 21.00 čas možete pogledati susrete Porto - Mančester Siti (Arena 2 Premium) i Real Madrid - Inter, uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu. Naredni dan, u srijedu 9. septembra igraju Barselona - Fejenord (18.45 časova, Arena 2 Premium) i Napoli - Arsenal, koji će igrati u terminu od 21.00 čas, a direktan prenos je obezbijeđen na Arena 1 Premium.

Ligaška faza elitnog takmičenja biće završena 27. januara 2027. godine. Nakon tih susreta biće poznata konačna tabela, odnosno ko je obezbijedio direktan plasman u osminu finala, a potom i parovi koji će kroz plej-of sistem tražiti svoj put ka evropskoj tituli.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!