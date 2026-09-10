Ostanite povezani sa svojim školarcem uz Myki pametni sat i Kombinuj tarifu

Više samostalnosti za djecu, više bezbrižnosti za roditelje

Izvor: m:tel

Školski dani donose mališanima više samostalnosti – ostanite povezani i kada niste zajedno, bez potrebe da dijete sa sobom nosi pametni telefon.

Praktična kombinacija m:tel Kombinuj: S Junior tarife i MyKi 4 Lite pametnog sata omogućiće vam jednostavnu komunikaciju i pružiti informacije o tome gdje se vaše dijete nalazi.

Dizajniran za dječiju ruku i svakodnevno nošenje, MyKi 4 Lite omogućava pozive sa odabranim kontaktima i razmjenu glasovnih poruka. Sat prati i fizičku aktivnost, uključujući broj napravljenih koraka, pa možete vidjeti koliko je vaš mališan bio aktivan tokom dana.

Uz Kombinuj: S Junior tarifu komunikacija je jednostavna, a troškovi uvijek pod kontrolom. Za mjesečnu pretplatu od 10 KM dobijate isti iznos bonusa za razgovore i poruke, kao i 500 MB mobilnog interneta. Za dodatnu fleksibilnost, račun po potrebi možete dopuniti kao kod prepaid usluge.

Uz MyKi 4 Lite pametni sat i Kombinuj: S Junior tarifu pratite svoje mališane kroz njihove svakodnevne avanture, od školskih klupa i treninga do igre sa drugarima.

Više informacija o MyKi 4 Lite uređaju i Kombinuj S:Junior tarifi pogledajte na www.mtel.ba ili saznajte besplatnim pozivom na 0800 50 000.

(m:tel)