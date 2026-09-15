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Duplo dobar razlog za novi telefon - 10% popusta i plaćanje na rate

Duplo dobar razlog za novi telefon - 10% popusta i plaćanje na rate

Izvor Promo
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Do omiljenog modela iz m:tel ponude još lakše uz NLB kreditne kartice

Duplo dobar razlog za novi telefon - 10% popusta i plaćanje na rate Izvor: m:tel

Pravo je vrijeme za novi telefon, m:tel i NLB Banka Banja Luka donose vam 10% popusta i kupovinu do 24 rate sve do 15. decembra u svim m:tel prodajnim mjestima, uz plaćanje NLB kreditnim karticama.

Izaberite opciju koja vam više odgovara – do 12 rata direktno na POS terminalu prilikom kupovine u bilo kojoj m:tel poslovnici u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu ili od 2 do 24 rate putem opcije „Podijeli na rate“ u NLB mKlik aplikaciji, bez dodatne dokumentacije i odlaska u banku.

Ukoliko već razmišljate koji telefon da izaberete, izdvajamo tri odlična modela iz posebne ponude.

Majstor fotografije na daljinu, Xiaomi 17T donosi Leica telefoto sistem dizajniran za impresivne fotografije i udaljene detalje, napredne AI funkcije i snažne performanse u elegantnom dizajnu, pružajući vrhunski kvalitet po pristupačnijoj cijeni.

Model koji osvaja već na prvi pogled, Galaxy A57 pomjera granice svoje klase. Unaprijeđeni Nightography režim i napredna obrada fotografija omogućavaju jasne i detaljne snimke čak i u zahtjevnim uslovima osvjetljenja.

Najizdržljiviji Redmi Note ikada, Redmi Note 15 donosi dovoljno memorije za sve što vam je potrebno, veliki AMOLED ekran i glavnu kameru od 108 MP. Uz bateriju velikog kapaciteta, odličan je izbor za svakodnevni rad i zabavu.

Iskoristite sjajnu priliku za kupovinu novog telefona!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

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Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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