Telefon nije dobar suvozač!

Znate li da vas pet sekundi na telefonu pretvara u vozača sa povezom preko očiju?

Izvor: m:tel

Sjedneš za volan, zatvoriš oči, voziš punom brzinom dužinu fudbalskog terena… Zvuči suicidalno?

Da, ali ipak milioni vozača svakodnevno rade upravo to. Računica je jednostavna: čitanje ili slanje samo jedne poruke traje u prosjeku 4,6 do 5 sekundi. Pri brzini od 90 kilometara na čas, to je tačno onoliko vremena koliko je potrebno da vaš automobil, potpuno van kontrole, pređe dužinu cijelog fudbalskog igrališta. Bez gledanja.

Sada stvari dobijaju sasvim drugu boju, zar ne? Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje postala je jedan od najopasnijih faktora rizika u modernom saobraćaju.

Prema zvaničnim policijskim podacima, samo u prvoj polovini 2026. godine u Republici Srpskoj mjerenja indikatora bezbjednosti pokazuju da u svakom trenutku skoro devet odsto vozača aktivno koristi telefon tokom vožnje.

Pored fizičkog odsustva pažnje vozača na sam put, najveći problem sa upotrebom telefona tokom vožnje je psihološke prirode. Vozači pate od lažnog osjećaja sigurnosti, vjerujući da multitasking funkcioniše.

Međutim, neuronauka ih brutalno demantuje. Istraživanja su otkrila frapantan podatak: moždana aktivnost zadužena za obradu vožnje smanjuje se za čak 37 odsto u trenutku kada samo slušamo glas koji dopire iz telefona. Ljudski mozak jednostavno nije programiran da istovremeno upravlja vozilom i procesuira digitalne informacije.

Rezultat toga je fenomen koji psiholozi nazivaju "sljepilo iz nepažnje". Vozač gleda pravo u put, ali njegov mozak ne registruje ono što vidi - pješake, crveno svjetlo na semaforu ili vozilo koje je naglo zakočilo ispred njega. Zbog toga je vrijeme reakcije u saobraćaju kod osoba koje koriste telefon i do 50 odsto sporije.

Put zahtijeva vaše oči, vaše ruke i vašu punu pažnju. Pametni telefoni su napravljeni da nam olakšaju život, ali samo ako ga koristite savjesno.

Zato poruka kompanije m:tel ostaje i ostaće: "Ostavi telefon dok voziš!"