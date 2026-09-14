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Kompaniji m:tel uručena Povelja PMF-a Banjaluka

Kompaniji m:tel uručena Povelja PMF-a Banjaluka

Autor m:tel
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Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci je 11. septembra 2026. godine obilježio 30 godina uspješnog rada i razvoja.

Kompaniji m:tel uručena Povelja PMF-a Banjaluka Izvor: m:tel

Povodom ovog važnog jubileja, Fakultet je na Svečanoj akademiji u Banskom dvoru dodijelio prestižna priznanja za istaknute pojedince, ustanove i organizacije, a kompaniji m:tel dodijeljena je Povelja za doprinos razvoju i afirmaciji ove visokoškolske ustanove. U ime kompanije m:tel Povelju je primio Goran Mišić, direktor Sektora za ljudske resurse.

Kroz podršku PMF-u u smislu naučno-istraživačkih projekata, modernizacije nastavnog procesa, ulaganja u infrastrukturu, te praksom za studente, m:tel je doprinio kreiranju boljih uslova za školovanje budućih stručnjaka.

Na svečanoj akademiji je naglašen doprinos fakulteta razvoju naučnoistraživačke djelatnosti, međunarodne saradnje, visokog obrazovanja i formiranju stručnih kadrova u oblasti prirodnih i matematičkih nauka u protekle tri decenije.

(m:tel)

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