m:tel TV preporuke: jesen donosi dobre filmove

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Izvor: m:tel

U subotu 19. septembra u 23.10 časova na TV kanalu SciFi možete pogledati dramski triler „Tanka linija smrti”.

U filmu „Tanka linija smrti” petoro takmičarski raspoloženih studenata medicine, opsjednutih tajnom života poslije smrti, započinje odvažan i opasan eksperiment. Zaustavljaju svoje srce na određeno vrijeme kako bi doživjeli iskustvo bliske smrti i iz prve ruke otkrili šta ih čeka s druge strane. Međutim, njihovi eksperimenti postaju sve opasniji...

„Vozač“ je akcioni kriminalistički film koji je na programu u nedjelju 20. septembra u 21.40 časova na TV FILMBOX+hits.

Izvor: m:tel

Bibi je genijalan mladi vozač koji osigurava savršen bijeg s mjesta zločina za ekipu pljačkaša banaka. Zbog nesreće iz djetinjstva pati od stalnog šuma u ušima, pa haos oko sebe blokira tako što neprestano sluša vlastite muzičke plejliste, koje savršeno sinhronizuje s ritmom svoje brze vožnje. Njegov plan da se povuče iz svijeta kriminala, nakon što se zaljubi u konobaricu Deboru, propada kada ga nemilosrdni šef mafije prisili na posljednju, izuzetno opasnu pljačku.

TV kanal Cinemax 2 nam donosi briljantnu komediju „ Francuski ministar”, koja će biti emitovana u ponedjeljak 21. septembra u 11.05 časova.

Izvor: m:tel

Aleksandar Tajar de Vorms je visoki, zgodni muškarac sa stilom, koga žene smatraju privlačnim. Takođe je i francuski ministar spoljnih poslova, srebrne kose i preplanule kože, atletskog tijela, koji posjećuje svjetsku političku scenu, od Ujedinjenih Nacija u Njujorku do zabačenih krajeva. Tamo posjećuje moćnike i poziva ih da donesu mir, smire strasti i obezbijede mu Nobelovu nagradu. Artur Vlamink je mladi diplomac elitne Nacionalne administrativne škole, koga su unajmili da piše govore za ministra. Ali takođe mora da nauči kako da izađe na kraj sa šefovom osjetljivošću, kao i sa njegovom svitom, i da uskladi obavljanje posla privatnog sekretara i specijalnog savjetnika koji se šunja hodnicima ministarstva u kome ministar obitava. Ali taman kad pomisli da može da utiče na sudbinu svijeta, inercija tehnokratije prijeti da uništi sve.

Film „Put iskupljenja” pripada žanru modernog akcionog vesterna, a možete ga pogledati u utorak 22. septembra u 18.00 časova na TV kanalu Pink Thriller.

Izvor: m:tel

Maršal iz malog grada, koji nije nosio pištolj otkako je nakon tragične pucnjave napustio teksaške rendžere, mora ponovo da uzme oružje u ruke i suprotstavi se bandi bajkera koja je napala grad kako bi izvršila pljačku.



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