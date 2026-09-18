Rezervišite novi iPhone 18 u m:tel-u

Nova iPhone generacija stigla je u m:tel.

Izvor: m:tel PR

Od danas, 18. septembra, počinju rezervacije za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, dok će uređaji od 25. septembra biti dostupni u prodaji.

Novi iPhone 18 Pro modeli donose velika unapređenja u oblastima koje Apple posebno ističe – kameri, performansama, bateriji i inteligentnim funkcijama. Nova 48 MP Fusion glavna kamera sa promjenjivim otvorom blende donosi više kreativne kontrole pri fotografisanju i snimanju, dok A20 Pro čip i nova generacija sistema za odvođenje toplote omogućavaju još snažnije i dugotrajnije performanse.

Izvor: m:tel PR

Uz iOS 27, Apple Intelligence i novu Siri AI, iPhone 18 Pro donosi još ličnije i inteligentnije iskustvo, uz poseban fokus na privatnost i bezbjednost.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max dostupni su u četiri završne obrade – crnoj, srebrnoj, glacier i novoj burgundy boji.

Rezervišite svoj iPhone 18 Pro ili iPhone 18 Pro Max već danas u m:tel-u i budite među prvima koji će ga imati.