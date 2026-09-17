Maksimalna snaga uz vrijedan poklon: Nova Redmi Note 17 Pro serija u m:tel ponudi

Uz novi telefon izaberite štapni usisivač, prečiščivač vazduha ili pametnu grijalicu

Izvor: m:tel

Nove modele Xiaomi Redmi Note 17 serije potražite u m:tel ponudi. Uz moćne performanse, donose vam i dodatni razlog za kupovinu – vrijedan poklon za dom, po vašem izboru.

Redmi Note 17 Pro 5G donosi snagu, ogromnu bateriju i raskošni 6,83-inčni AMOLED ekran za vrhunski vizuelni doživljaj. Uz odličnu kameru sa naprednim AI funkcijama, dobićete telefon spreman za sve što vam je potrebno.

Za one koji od telefona traže još više, Redmi Note 17 Pro Max 5G donosi titansku snagu, moćne performanse i bateriju koja pruža do tri dana korišćenja uz samo jedno punjenje. Osvojiće vas i vrhunska kamera za još bolje noćne fotografije, 32 MP selfie kamera i mogućnost snimanja 4K videa, dok Dolby Atmos i 400% pojačanje zvuka donose snažan multimedijalni doživljaj.

A uz novi Redmi Note 17 Pro 5G ili Redmi Note 17 Pro Max 5G stiže i vrijedan Xiaomi poklon za dom.

Za lakše svakodnevno čišćenje izaberite Xiaomi G20 Lite štapni usisivač, za svježiji vazduh Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, a za više topline i komfora Mi Smart Space Heater S pametnu grijalicu. Izaberite poklon koji najbolje odgovara vašem domu.

Požurite, ova ponuda vrijedi do 22. oktobra ili do isteka zaliha. Za ostvarivanje prava na poklon potrebno je da se nakon kupovine telefona registrujete na adresi xiaomibih.ba najkasnije do 29. oktobra 2026. godine.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.