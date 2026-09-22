Odgovornost nema rok trajanja: Ostavi telefon dok voziš!

Činjenice su neumoljive i ne mijenjaju se završetkom kalendarskog mjeseca.

Izvor: m:tel

Do kraja ovog mjeseca, zvanično se zaokružuje još jedna faza m:tel-ove velike društveno odgovorne kampanje „Ostavi telefon dok voziš“. Međutim, iako će se oglasne strane, plakati i bilbordi uskoro zamijeniti novim vizuelnim rješenjima, a radijske i televizijske minute prepustiti nekim drugim temama, suština ove inicijative šalje jasnu poruku – ova kampanja nema rok trajanja!

Jer, ono što je započelo kao institucionalni i korporativni apel, preraslo je u univerzalni životni podsjetnik koji ne smije da ima vremenska ograničenja. Kada se ugase svjetla zvanične kampanje, odgovornost ostaje isključivo na nama, u svakoj sekundi koju provedemo za volanom.

Činjenice su neumoljive i ne mijenjaju se završetkom kalendarskog mjeseca. Podsjećamo na statistike Agencije za bezbjednost saobraćaja koje kažu da je čak oko 25 odsto saobraćajnih nezgoda prouzrokovano upravo nepažnjom i distrakcijom vozača. U modernom dobu, ta distrakcija najčešće ima oblik ekrana od nekoliko inča.

Upravo zbog toga, ova kampanja nije osmišljena da bude samo sezonska tema o kojoj se priča uoči i tokom septembra, kada se djeca vraćaju u školske klupe. Njen pravi uspjeh mjeri se brojem donesenih odluka da se telefon spusti na sjedište ili ostavi u torbi prije nego što se pokrene automobil.

Kompanija m:tel, baš iz tog razloga, već više od jedne decenije pokreće i istrajava na ovoj priči, a i ovoga puta upućuje veliku i iskrenu zahvalnost svim medijskim kućama koje su dali svoj doprinos i ovogodišnjoj kampanji, ustupajući medijski prostor za širenje ove važne poruke.

Medijski partneri kampanje: BN TV, ATV, TV K3, Herceg TV, RTV Gradiška, TOK TV, Nezavisne novine, Euro Blic, Glas Srpske, Srna, Mondo, Capital.ba, Večernje novosti, Minimagazin.info, topportal.info, Provjereno.info, Seesrpska.com, Mojasrpska.info, Banjaluka.com, Katera.news, Bife.ba, Kontakt radio, NES radio, Pop FM radio, UNO radio, BIG radio, Radio BN, Radio Džungla, Radio Kozara, Info Media Group, MP Media Group, Led Euro Media, Metromedia, Led Media, Nova Oprema.