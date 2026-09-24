Nova sezona Evrolige počinje – gledajte na Arena Sport kanalima

Vrijeme je za najbolju evropsku košarku

Izvor: m:tel

Za ljubitelje košarke stiže uzbudljiviji dio godine jer počinje nova sezona Evrolige. Uz Arena Sportkanale korisnike m:tel TV platformi očekuju najbolji evropski klubovi, vrhunski dueli i jedinstvena atmosfera iz dvorana poznatih po strastvenim navijačima.

Nova sezona donosi čak 20 ekipa i 38 kola, uz mnoštvo velikih duela tokom borbe za plasman među najbolje. Posebnu pažnju ljubitelja košarke u regionu svakako će privući nastupi Crvene zvezde i Partizana, ali i okršaji evropskih velikana poput Real Madrida, Barselone, Olimpijakosa, Panatinaikosa i Fenerbahčea.

Već prvo kolo donosi odličnu košarku, u četvrtak, 24. septembra, na programu su, između ostalih, dueli Dubai – Real Madrid, Crvena zvezda – Žalgiris i Barcelona – Anadolu Efes, dok dan kasnije Partizan dočekuje Olimpija Milano.

A kada su na programu ovakvi sportski spektakli, pravi televizor može napraviti veliku razliku. Veliki ekran, oštra slika i kvalitetan zvuk donose atmosferu sa parketa pravo u dnevnu sobu.

Za još bolji doživljaj velikih sportskih okršaja, ovog mjeseca iz m:tel ponude izdvajamo Sony Google TV 43” za 49,96 KM mjesečno, LG Smart TV 43” za 22 KM mjesečno i Tesla Smart TV 32” za samo 10,17 KM mjesečno.

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