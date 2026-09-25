Novi telefon, stara SIM kartica? Provjerite šta je u vašem telefonu

Ne dozvolite da vas stara kartica usporava

Izvor: m:tel PR

Koliko je stara SIM kartica u vašem telefonu? Telefon mijenjamo svakih nekoliko godina, ali SIM kartica često ostaje ista. Zato, ako već dugo koristite istu SIM karticu, vrijedi provjeriti da li je riječ o staroj 3G kartici.

Stara SIM kartica može predstavljati problem kada putujete, jer 3G mreža u mnogim državama više nije dostupna. Zbog toga stara 3G SIM kartica može ograničiti mogućnost korišćenja mobilnih usluga u romingu, čak i kada imate noviji telefon.

Nova kartica pruža više: 4G SIM kartica omogućava korišćenje prednosti 4G mreže i savremenih mobilnih usluga, uz odgovarajući mobilni telefon i dostupnost mreže. To znači brže surfovanje internetom, stabilniju mrežu, manje prekida u komunikaciji i veću sigurnost prenosa podataka.

Provjera kartice je brza kao i zamjena. Ako niste sigurni da li se u vašem mobilnom telefonu već nalazi 4G kartica, informaciju o tome možete dobiti pozivom na broj 0800 50 000.

Ukoliko je potrebno, zamjenu jednostavno obavite na bilo kojem m:tel prodajnom mjestu širom BiH, uz PIN kod i važeći identifikacioni dokument.

Uživajte u punom potencijalu vašeg telefona, bilo da ste kod kuće ili na putu.